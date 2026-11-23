Wenn die WLAN-Verbindung irgendwo nicht richtig mitspielt, kann das nerven. Apple hat in iOS 27 deswegen eine clevere Funktion eingebaut, die dafür sorgt, dass euer iPhone dennoch eine stabile Verbindung zustande bringt. So aktiviert ihr sie. Um Datenvolumen zu sparen, kann es durchaus Sinn ergeben, sich am Flughafen, im Einkaufszentrum oder im Fitnessstudio mit dem angebotenen WLAN zu verbinden. Immer vorausgesetzt, ihr nutzt ein VPN, um eure Daten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.