Wenn die WLAN-Verbindung irgendwo nicht richtig mitspielt, kann das nerven. Apple hat in iOS 27 deswegen eine clevere Funktion eingebaut, die dafür sorgt, dass euer iPhone dennoch eine stabile Verbindung zustande bringt. So aktiviert ihr sie. Um Datenvolumen zu sparen, kann es durchaus Sinn ergeben, sich am Flughafen, im Einkaufszentrum oder im Fitnessstudio mit dem angebotenen WLAN zu verbinden. Immer vorausgesetzt, ihr nutzt ein VPN, um eure Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n