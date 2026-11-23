Die Debatte um die Pflicht-bAV dreht sich vor allem um eines: mehr Verträge. Doch gerade bei Frauen zeigt sich, dass höhere Verbreitung noch keine bessere Versorgung bedeutet, meint Ute Thoma von der Bayerischen. Ein Kommentar von Ute Thoma, Leitung Geschäftsfeld Unternehmenskundenvorsorge bei der BayerischenEin Vertrag ist noch keine Versorgung. Dieser Satz gehört in die aktuelle Debatte über eine verpflichtende betriebliche Altersversorgung. Denn so richtig das Ziel ist, mehr Beschäftigte über ...

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