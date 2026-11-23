FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von einer pessimistischen Analystenmeinung haben die Aktien von Nemetschek ihre jüngste Talfahrt am Montag beschleunigt. Am Vormittag waren sie mit einem sechs Prozent großen Abschlag auf 50,85 Euro der größte Verlierer im MDax . Zwischenzeitlich waren sie sogar erstmals seit Februar 2023 wieder unter die 50-Euro-Marke abgesackt. 2026 hat sich der Kurs nahezu halbiert.

Der düstere November nimmt damit seinen Lauf, denn die Titel steigerten ihr Monatsminus auf gut ein Drittel. Seit etwa drei Wochen schon geht es in einem wieder getrübten Umfeld für Software-Aktien steil bergab. Der Montag könnte nun zum fünften Verlusttag in Folge werden - genauso wie bei dem Branchen-Schwergewicht SAP, dessen Aktien am Montag mit einem halben Prozent aber deutlich weniger stark unter Druck stehen.

Analyst Joseph George von JPMorgan hat sein ehemals positives Votum für Nemetschek auf "Underweight" gedreht. Die Papiere des Bausoftware-Spezialisten wurden in seiner am Montag veröffentlichten Studie zudem von der "Analyst Focus List" der US-Bank gestrichen. Der Experte monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen. Er geht nicht mehr davon aus, dass die Aktien wieder durchstarten.

Der Experte zählte gleich mehrere Faktoren für seinen Pessimismus auf. Was die operative Entwicklung betrifft, rechnet er im Geschäftsbereich Design mit einem langsameren Tempo bei der Umstellung auf Abonnementmodelle, während der Geschäftsbereich Media vor einer Phase der Schrumpfung stehe. Die komplex strukturierte Übernahme des US-Bausoftware-Anbieters HCSS verneble außerdem die Lage in der Sparte Build & Construct./tih/bek/stk