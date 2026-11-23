HAMBURG (dpa-AFX) - Anlässlich festgefahrener Tarifverhandlungen hat die Industriegewerkschaft (IG) Metall Küste weitere Warnstreiks am Dienstag angekündigt. 22 Betriebe der Metall- und Elektroindustrie sollen 24 Stunden lang bestreikt werden, darunter mehrere Airbus-Standorte . Die Gewerkschaft kündigte an, am Abend öffentlich zu machen, welche Betriebe betroffen sein werden. Der Bezirk Küste ist zuständig für Nordniedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Bereits von Sonntag zu Montag haben Warnstreiks in Norddeutschland begonnen. Betroffen sind unter anderem der Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa in Cuxhaven sowie die Mercedes-Benz-Werke in Bremen und Hamburg. Der Gewerkschaft zufolge werden am Montag 19 Betriebe bestreikt.

Positionen liegen weit auseinander



Die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es in Norddeutschland wie auch in den anderen Gebieten nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen. Eine vierte Verhandlungsrunde haben die Tarifparteien im Norden nicht vereinbart. In Baden-Württemberg soll dagegen am Mittwoch weiterverhandelt werden.

Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen. Im Norden verhandelt Nordmetall mit dem Bezirk Küste./lkm/DP/zb