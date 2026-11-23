Das hatte so keiner erwartet: Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im November verstärkt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft (Industrie und Dienstleister zusammen) stieg von 53,4 Zählern im Vormonat auf 55 Punkte. Erwartet worden war eigentlich ein Rückgang auf 53,2 Zähler. Was bedeutet das? Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich von 54,2 Punkten im Vormonat auf 55 Punkte, der Index für den Servicesektor legte von 52,5 Zählern im Vormonat auf 54 Punkte zu.



Die Wachstumsverlangsamung zu Beginn des vierten Quartals hat sich damit als kurzlebig erwiesen. Neben dem anhaltenden Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe, der weiterhin von steigenden Exportaufträgen gestützt wird, hat auch die Nachfrage im stärker binnenorientierten Dienstleistungssektor so kräftig angezogen wie seit einem Jahr nicht mehr. Das deutet darauf hin, dass der Aufschwung an Breite gewonnen hat.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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