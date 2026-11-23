Essen (ots) -Im Rahmen der 88. Generalversammlung am 21. November in Essen informierten Aufsichtsrat und Vorstand der NOWEDA Apothekergenossenschaft über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026. Trotz der nach wie vor herausfordernden Rahmenbedingungen im pharmazeutischen Großhandel fiel die Bilanz positiv aus: Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr leicht zu und erreichten mit rund 615 Mio. Euro ein Wachstum, das etwa 0,12 Prozentpunkte über dem Markt lag. Insgesamt belief sich der Umsatz auf 11,36 Mrd. Euro.Dank des gestiegenen Umsatzes konnte die NOWEDA-Gruppe ihren Rohertrag im Vergleich zum Vorjahr absolut um 8 Mio. Euro auf insgesamt 576 Mio. Euro steigern. Gleichzeitig ging die Rohertragsmarge von 5,3 Prozent auf 5,1 Prozent zurück. "Ein Faktor für diese Entwicklung sind hochpreisige Arzneimittel - allein in den vergangenen drei Jahren verzeichnen wir hier einen Zuwachs von rund 35 Prozent. Da aber die gesetzliche Großhandelsvergütung bei 38,53 Euro gedeckelt ist, sinkt unsere prozentuale Vergütung immer weiter", so der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kuck.Die Bilanzsumme der NOWEDA-Gruppe entwickelte sich derweil positiv: Sie nahm um 80 Mio. Euro auf 1,85 Mrd. Euro zu. Das Anlagevermögen reduzierte sich aufgrund von Sonderabschreibungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen um 6,1 Mio. Euro auf etwa 226 Mio. Euro. Das Eigenkapital wuchs um rund 53 Mio. Euro auf 714,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote betrug 38,6 Prozent nach 37,3 Prozent im Vorjahr. Weitere Informationen und Kennzahlen stellt NOWEDA im digitalen Geschäftsbericht unter https://geschaeftsbericht.noweda.de/ zur Verfügung.Die NOWEDA eG beteiligt ihre Mitglieder mit einer Dividende von rund 24,1 Mio. Euro am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Für besonders aktive Mitglieder, die einen Jahresumsatz von mehr als 720.000 Euro je Apotheke erzielen, liegt die Bruttorendite für das Mitgliedskapital bei 11,1 Prozent für Pflichtanteile und 12,05 Prozent für freiwillige Anteile. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung um 0,6 bzw. 0,3 Prozentpunkte. Die daraus resultierende Bardividende beträgt 9,4 Prozent für Pflichtanteile und 10,2 Prozent für freiwillige Anteile.Zum Jahresende 2026 wird Dr. Michael Kuck auf eigenen Wunsch in den Ruhestand wechseln. Udo Harneit, der den Vertrieb Deutschlands größter Apothekergenossenschaft auf Vorstandsebene verantwortet, wird den Vorsitz ab Januar 2027 übernehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Matthias Lempka würdigte Dr. Kucks langjährige Verdienste sowie seinen herausragenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Der zukünftige NOWEDA-Chef Udo Harneit schloss sich dem Dank an. "Die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kuck war immer offen, lösungsorientiert und von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen getragen. Nicht zuletzt seiner Führung ist es zu verdanken, dass die NOWEDA auf einem starken, soliden Fundament steht, auf dem wir aufbauen können."Dr. Kuck erhielt im Zuge der Generalversammlung die höchste Ehrung der NOWEDA Apothekergenossenschaft - die Günther-Büsch-Ehrengabe - und wurde darüber hinaus zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands ernannt.Pressekontakt:NOWEDA Apothekergenossenschaft eGUnternehmenskommunikationTel.: 0201 802-2660presse@noweda.deOriginal-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65940/6395853