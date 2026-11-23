DUBLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly hat die Einführung von Holafly for Resellers bekannt gegeben, einem neuen Geschäftsbereich innerhalb seiner Unternehmenssparte Holafly for Business, der es Partnern ermöglicht, eSIM-Tarife für Unternehmen in ihr Angebot aufzunehmen und eine Marge aus den Verkäufen an ihre Geschäftskunden zu erzielen. Partner können über eine spezielle Plattform mit zentraler Berichterstellung und Rechnungsstellung mehrere Konten für Kunden verwalten, während Holafly sich um die Infrastruktur und die Betreuung der Reisenden kümmert.

Bei Geschäftsreisen ist die Buchung von Flügen und Hotels nur ein Teil der Reisevorbereitungen; Reisende benötigen zudem einen Internetzugang, um die Adresse eines Termins zu überprüfen, auf Arbeitsunterlagen zuzugreifen oder einen Mitarbeiter zu erreichen, falls sich Pläne ändern. Holafly für Wiederverkäufer ermöglicht es Partnern, ihr bestehendes Angebot um Online-Reisedienste zu erweitern, wodurch Kunden bei der Verwaltung ihrer Reisekosten unterstützt werden und ihre Mitarbeiter im Ausland beruhigt sein können. Kunden können mobile Daten über einen ihnen bereits bekannten Anbieter buchen, wodurch sie vor einer Reise eine Sache weniger organisieren müssen.

Wiederverkäufer können von der steigenden Nachfrage nach mobilem Internet im Ausland und den anhaltenden Investitionen in Geschäftsreisen profitieren. Die GBTA prognostiziert, dass die Ausgaben für Geschäftsreisen mit Ausgangspunkt in Europa im Jahr 2026 404 Milliarden Euro erreichen werden, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Über Holafly für Wiederverkäufer können Partner Tagespakete für Gelegenheitsreisende oder Monats- und Jahresabonnements für Vielreisende anbieten. Die Tarife bieten über eine einzige eSIM unbegrenztes mobiles Datenvolumen in mehr als 160 Ländern und bieten Kunden somit Optionen sowohl für kurze Aufenthalte als auch für Dienstreisen, bei denen Mitarbeiter mehrere Länder bereisen.

"Kunden wenden sich bereits an ihre Reise- und Technologieanbieter, um sich auf die Arbeit im Ausland vorzubereiten. "Die Möglichkeit, mobiles Internet über dieselben Anbieter zu organisieren, bedeutet, dass eine weitere Angelegenheit nicht separat geregelt werden muss", so Ciarán McGoldrick, Senior Director von Holafly for Business. "Für Partner bietet sich hier die Gelegenheit, ein weiteres praktisches Problem für ihre Kunden zu lösen und ihr Geschäft durch einen Service auszubauen, den diese Kunden auf jeder Reise nutzen können."

Das Holafly-Reseller-Center bietet Partnern die Möglichkeit, Kundenkonten, Preise und Einnahmen zu verwalten, und stellt ihnen zudem Schulungs- und Marketingmaterialien zur Verfügung, damit ihre Teams sofort mit dem Verkauf beginnen können. Holafly bietet sowohl Partnern als auch Reisenden Unterstützung durch menschliche Mitarbeiter rund um die Uhr in 18 Sprachen, sodass Partner die Dienste von Holafly anbieten können, ohne eine eigene Kundendienstabteilung aufbauen zu müssen.

Partner, die an einer Zusammenarbeit mit Holafly interessiert sind, finden weitere Informationen unter partners.holafly.com/reseller.

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/842682da-13a4-4263-b32b-4b501ab8976c