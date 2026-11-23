HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Rational von 800 auf 750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen und die anschließende Analystenkonferenz hätten belegt, dass die Nachfrage beim Großküchenausrüster hoch bleibe, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem erschienen die Ziele für die weitere Verbreitung der cloudbasierten Küchen-Konnektivitätsplattform "ConnectedCooking", welche die Kundentreue sowie die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollten, konservativ. Zum neuen Kursziel verwies Cohrs auf seine etwas gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die zwei kommenden Jahre, sieht den positiven Anlagehintergrund aber intakt./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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