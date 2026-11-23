NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Mit der geplanten Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg weite der Schweizer Technologiekonzern seine Aktivitäten im Kühlsystemebereich aus, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine hoch, relativiere sich mit Blick auf die angestrebten Synergien aber deutlich./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST





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