Berlin (ots) -- Ein Großteil der stabilen Einnahmen aus der Lkw-Maut soll künftig für die Finanzierung der Autobahn GmbH genutzt werden- DUH-Prognose zeigt: Neues Autobahn-Gesetz könnte dem Bund verbleibende Mauteinnahmen um rund zwei Drittel senken- Das Gesetz gefährdet die langfristige Schienenfinanzierung und schafft Fehlanreize gegen die Elektrifizierung von LkwDas Gesetz zur Neuordnung der Autobahnfinanzierung (InfrGFinÄndG) schafft erhebliche Risiken für die langfristige Finanzierung des Schienennetzes und setzt einen Fehlanreiz bei der Förderung emissionsfreier Lkw. Das zeigt eine neue Prognose der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zur Entwicklung der Lkw-Mauteinnahmen anlässlich der heutigen Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags. Das neue Autobahn-Gesetz könnte in Zusammenwirkung mit einer fortschreitenden Elektrifizierung des Verkehrs die dem Bund verbleibenden Mauteinnahmen bis 2050 gegenüber 2028 um rund zwei Drittel senken. Das verringert den Spielraum des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur erheblich.Zugleich droht ein folgenschwerer Zielkonflikt: Die Zahlungsfähigkeit der Autobahn GmbH hängt künftig zunehmend davon ab, wie hoch die Maut für emissionsfreie Lkw ausfällt. Bis 2031 sind emissionsfreie Lkw vollständig von der Maut befreit. Die vorgesehene Mautreduktion für Elektro-Lkw ab 2031 führt dazu, dass die Einnahmen der Autobahn GmbH mit fortschreitender Elektrifizierung um mehrere Milliarden Euro pro Jahr sinken. Die geplante Kreditfinanzierung birgt aus Sicht der DUH das Risiko, dass die klimapolitisch wichtige Mautermäßigung für emissionsfreie Lkw nicht umgesetzt wird, um die Finanzierung und Tilgung der Autobahn-Kredite zu sichern.Die DUH ruft aufgrund der absehbaren negativen Auswirkungen auf den Klimaschutz die Abgeordneten dazu auf, das Gesetz abzulehnen.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Während das Schienennetz vor sich hin rostet und dringend Milliarden für den Ausbau benötigt, will Verkehrsminister Bilger die Lkw-Maut verstärkt nutzen, um unnötige Autobahnen zu bauen. Das Gesetz droht aufgrund der widersprüchlichen Finanzierung sowohl die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene als auch die Elektrifizierung auf der Straße auszubremsen. Statt Milliardenkredite für neue, klimaschädliche Autobahnen zu ermöglichen, sollte Verkehrsminister Bilger den Ausbau der Schiene langfristig sichern und ein sofortiges Moratorium für den Neu- und Ausbau von Fernstraßen auf den Weg bringen. Wir fordern die Abgeordneten im Bundestag auf, dem Autobahn-Finanzierungsgesetz einen Riegel vorzuschieben."Hintergrund:Der Gesetzentwurf soll der Autobahn GmbH ermöglichen, milliardenschwere Kredite aufzunehmen, auch für den klimaschädlichen Neu- und Ausbau von Autobahnen. Zur Kreditfinanzierung soll die Autobahn GmbH einen Großteil der Lkw-Infrastrukturmaut erhalten.Für ihre Prognose hat die DUH Mautdaten des Bundesamtes für Logistik und Mobilität mit einem Modell von T&E zum Hochlauf emissionsfreier Lkw verknüpft. Die Berechnung betrachtet zwei Szenarien für die Mautreduktion für emissionsfreie Lkw ab Mitte 2031 und unterstellt eine konstante mautpflichtige Fahrleistung sowie unveränderte Mautsätze. Sie verdeutlicht den Trend der Mauteinnahmen in Folge des Gesetzesentwurfs zur Autobahnfinanzierung, ohne eine punktgenaue Einnahmenprognose bis 2050 zu beanspruchen.Link:Zum Infopapier: https://l.duh.de/pm261123Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6395895