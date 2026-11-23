Straßburg (ots) -FesttagsprogrammSchwerpunkt | Ab 13. Dezember auf arte.tv und ab 19. Dezember auf ARTEDie besinnlichste und gemütlichste Zeit des Jahres kann kommen: ARTE zeigt festliche Konzerte und Zirkusaufführungen und lädt zu packenden Filmen ein. Dazu kommen abwechslungsreiche Dokumentationen und Reportagen. ARTE wünscht frohe Festtage!> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026844/)S E R I E N | K I N OAgnieszka Holland: Kino gegen GrenzenSchwerpunkt | Bereits online auf arte.tv und am 9. Dezember auf ARTEMenschen als politische Spielbälle, das zeigt Agnieszka Hollands preisgekrönter Film "Green Border" (https://presse.arte.tv/programme/113524-000-A/): Eine syrische Familie und die Afghanin Leïla geraten im Grenzwald zwischen Belarus und Polen in eine Spirale aus Pushbacks und Gewalt. Ergänzend zu dem Film porträtiert die Dokumentation "Gegen alle Grenzen" (https://presse.arte.tv/programme/128091-000-A/) die gefeierte, aber auch angefeindete Regisseurin.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028420/)ArteKino Festival 2026Web Only, Filmreihe | Ab 1. Dezember auf arte.tvVom 1. bis zum 31. Dezember bietet ARTE zwölf Filme junger europäischer Filmemacherinnen und Filmemacher an, die in sechs Sprachen untertitelt sind. Eine Vielfalt engagierter Filme zu hochaktuellen Themen und Anliegen.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028276/)Westend GirlSerie | Ab 3. Dezember auf arte.tv und auf ARTE / Ab 4. Dezember in der ARD-Mediathek und am 9. und 11. Dezember im ErstenRonjas 18. Geburtstag endet im Alptraum: Ihre Eltern werden wegen Verdacht auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Tapfer will Ronja deren Unschuld beweisen und gerät selbst ins Drogenmilieu ... Thriller-Drama mit Helena Zengel nach wahren Begebenheiten.> Zur Pressestory (https://arte-presse.shorthandstories.com/westend-girl/index.html)Des, ein unscheinbarer MörderSerie | Ab 31. Dezember auf arte.tv und am 7. Januar auf ARTELondon, 1983: Der Beamte Dennis Nilsen gesteht, zahlreiche junge Männer ermordet zu haben. Für die Polizei beginnt eine monatelange Suche nach den Identitäten der Opfer. Ein Schriftsteller will die Psyche des Serienmörders verstehen. Britische True-Crime-Serie.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028491/)A K T U A L I T Ä T | G E S C H I C H T EIrans Frauen - Die andere Hälfte der GeschichteDokumentationsreihe | Ab 8. Dezember auf arte.tv und am 15. Dezember auf ARTEIrans Frauen schreiben Geschichte. Die Serie erzählt aus ihrer Perspektive vom Wandel ihres Landes über mehr als acht Jahrzehnte hinweg. Persönliche Erinnerungen und eindrucksvolle Archivbilder zeigen ihren Kampf für Selbstbestimmung.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028188/)Tracks East: 2026 - Weltchaos für FortgeschritteneMagazin | Ab 13. Dezember auf arte.tv und am 19. Dezember auf ARTEDie Weltordnung scheint aus den Fugen zu sein: Wladimir Putin führt weiterhin Krieg in der Ukraine, Donald Trump will keinen Krieg und greift dennoch den Iran an. Es gibt Widerstand und weltweite Proteste, vor allem von Jugendlichen. Masha Borzunova versucht den Überblick zu behalten.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/129417-032-A/)Die Mafia und die US-PräsidentenDokumentationsreihe | Ab 14. Dezember auf arte.tv und am 5. Januar auf ARTEDie Dokumentation zeigt, inwiefern die Mafia in den USA seit den 1930er Jahren Einfluss auf die amerikanische Politik nahm und mutmaßlich bis heute nimmt. Denn auch Präsident Donald Trump werden Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028479/)K U L T U R | K U N S TFranz Marc. Zwischen den WeltenDokumentation | Ab 6. Dezember auf arte.tv auf ARTEFranz Marc suchte in seinen Gemälden Antworten auf die großen Fragen seiner Zeit. Die Dokumentation schlägt einen Bogen zu den Krisen der Gegenwart - zu Umweltzerstörung, Krieg und der Frage, was Kunst heute bewirken kann.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/131504-000-A/)YujaDokumentarfilm | Ab 20. Dezember auf arte.tv und am 21. Dezember auf ARTEDie Ausnahmepianistin Yuja Wang gehört zu den mitreißendsten Musikerinnen unserer Zeit. Sie spielt nach ihren eigenen Regeln und erfindet sich dabei neu. Doch der Druck bringt die Künstlerin an ihre Grenzen - und sie stellt alles infrage.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122758-000-A/)W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N GBioweltenWeb Only, Dokumentationsreihe | Ab 10. Dezember auf arte.tvKurze und prägnante Geschichten, große Fragen: "Biowelten" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028411/) geht den Geheimnissen des Lebens auf den Grund. Von der Genschere bis zur Unsterblichkeit von Quallen: Die Reihe erkundet, wie sich Leben entwickelt, schützt und erneuert.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028411/)Ozeane mit David AttenboroughDokumentarfilm | Ab 19. Dezember auf arte.tv und auf ARTEDer Dokumentarfilm zeigt spektakuläre Bilder und versteht sich gleichzeitig als Weckruf. Neben der Schönheit der Unterwasserwelt und den Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist, wird Hoffnung auf ihre mögliche Regeneration gemacht.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128047-000-A/)M U S I KGiuseppe Verdi: Otello - Mailänder Scala 2026Oper | Ab 12. Dezember auf arte.tv und auf ARTE Der neue Musikdirektor der Mailänder Scala, Myung-Whun Chung, eröffnet die neue Saison mit "Otello", einem der Meisterwerke von Giuseppe Verdi. Die Neuinszenierung wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/134162-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Rebecca SchlüterAssistentin Abteilung Presse, Kommunikation und PRrebecca.schluter@arte.tv+33 3 90 14 27 95Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6395900