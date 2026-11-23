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H.I.G. WhiteHorse fungiert als Co-Arrangeur bei der 374 Millionen Euro schweren Refinanzierung für Astek



23.11.2026 / 12:05 CET/CEST

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LONDON, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredittochter von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einer führenden globalen Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie eine neue Refinanzierung in Höhe von 374 Millionen Euro für Astek (die "Gruppe") mitarrangiert hat. Astek wurde 1988 von Jean-Luc Bernard gegründet, der auch weiterhin Eigentümer ist, und wird seit 2013 von Julien Gavaldon geleitet. Es handelt sich um eine in Frankreich ansässige, weltweit tätige IT- und Ingenieurberatungsgruppe mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in 22 Ländern. Die Gruppe bietet digitale Transformation, IT-Infrastruktur, fortschrittliche Ingenieurdienstleistungen und Beratungsleistungen für einen diversifizierten Kundenstamm von mehr als 800 Kunden an. H.I.G. WhiteHorse unterstützt Astek seit 2021, als das Unternehmen eine vorrangig besicherte Finanzierung in Höhe von 170 Millionen Euro arrangierte. Im Jahr 2024 arrangierte das Unternehmen gemeinsam mit anderen eine neue vorrangig besicherte Finanzierung in Höhe von 450 Millionen Euro zur Finanzierung der nächsten Expansionsphase der Gruppe. Diese jüngste Finanzierungsrunde, die am 22. Oktober 2026 abgeschlossen wurde, stärkt die Finanzlage von Astek und bietet dem Unternehmen die nötige Flexibilität, um seine weitere internationale Expansion und seine gezielte Akquisitionsstrategie voranzutreiben. Die Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen Astek und H.I.G. WhiteHorse dar. Julien Gavaldon, Geschäftsführer von Astek, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit H.I.G. WhiteHorse fortzusetzen, die Astek bereits seit 2021 zur Seite steht. Über die Jahre haben wir eine starke Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen, einem gemeinsamen Verständnis unserer Ziele und kontinuierlicher Unterstützung unserer Entwicklung beruht. Es ist uns besonders wichtig, H.I.G. WhiteHorse im Rahmen dieser neuen Refinanzierung weiterhin an unserer Seite zu haben, während wir die nächste Wachstumsphase von Astek in Angriff nehmen." Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns, Astek und sein Führungsteam weiterhin zu unterstützen und damit auf einer langjährigen Partnerschaft aufzubauen, die 2021 begann. Im Laufe aufeinanderfolgender Finanzierungsrunden haben wir eine enge Beziehung aufgebaut, die auf einer gemeinsamen langfristigen Vision basiert. Wir sind Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon und ihren Teams für ihr anhaltendes Vertrauen in H.I.G. WhiteHorse sehr dankbar." Informationen zu Astek Astek wurde 1988 in Frankreich gegründet und ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich Ingenieur- und Technologieberatung, das auf allen Kontinenten tätig ist. Astek nutzt seine Expertise in einer Vielzahl von Branchen und Dienstleistungen, um seine internationalen Kunden bei der intelligenten Einführung ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Das Wachstum der Gruppe basiert auf einer starken Kultur des Unternehmertums und der Innovation sowie auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer mehr als 10.000 Mitarbeiter, die täglich daran arbeiten, digitale Technologien und komplexe Systemtechnik miteinander zu verbinden. Astek ist in 22 Ländern tätig und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 730 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter astekgroup.fr . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 76 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und Büros verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai sowie Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen Ansatz, der auf betriebliche Verbesserungen sowie Wertsteigerung ausgerichtet ist: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt: Pascal Meysson

Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com Charles Bourgeois

Geschäftsführender Direktor

cbourgeois@hig.com H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

T: +44 (0) 207 318 5700

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