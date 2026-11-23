Sarstedt (ots) -Eine Alarmanlage kann einen Einbruch erkennen und melden, aber sie hält die Täter nicht auf. Aktive Täterabwehr schließt diese Lücke: Sie greift ein, solange die Täter noch im Objekt sind. Die CS-Reizgasanlage von BioProtect lässt sich in bestehende Einbruchmeldeanlagen integrieren und macht den Aufenthalt im geschützten Raum unmöglich. Der Beitrag zeigt auf, wie aktive Täterabwehr funktioniert, welche technischen Details die Anlage bietet, wie es um Legalität und Haftung steht und wovon der Preis abhängt. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Apotheke über den Juwelier und die Tankstelle bis zum Agrarbetrieb mit mehreren Gebäuden.Es ist drei Uhr nachts. Die Sirene heult, die Einbruchmeldeanlage hat unerlaubten Zutritt korrekt gemeldet. Die Täter lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken und räumen die Vitrinen leer. Wenn die Polizei eintrifft, sind sie längst weg. Genau diese Lücke zwischen Alarm und Hilfe beschäftigt viele Unternehmen. Wer sie schließen will, braucht einen Einbruchschutz, der nicht nur meldet, sondern eingreift. Eine Reizgasanlage von BioProtect setzt deshalb dort an, wo Alarmanlagen nicht mehr weiterhelfen.Aktive Täterabwehr: Was steckt dahinter?Eine klassische Alarmanlage schreckt ab und informiert. Aktive Täterabwehr geht einen Schritt weiter: Sie greift in den laufenden Einbruch ein und nimmt den Tätern die Zeit, Beute zu machen. Das kann beispielsweise durch eine Nebelanlage geschehen, die den Raum in Sekunden vernebelt und den gezielten Zugriff auf Ware erschwert. Eine Reizgasanlage dagegen macht den Aufenthalt im Raum selbst unmöglich. Welches System passt, hängt von Branche, Warenwert und Objektgröße ab.Die Vorteile liegen auf der Hand: Die kritische Zeit bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bleibt nicht ungenutzt. Zudem halten Hinweisschilder potenzielle Täter oft schon vom Versuch ab. Und weil die Räume nach kurzem Lüften wieder nutzbar sind, bleibt auch die Betriebsunterbrechung überschaubar.CS-Reizgasanlage von BioProtect: Technik im DetailDas RapidExit Reizgasalarmsystem arbeitet mit CS-Gas, welches Augen und Atemwege stark reizt, aber in der Regel nicht dauerhaft schädigt. Der Sprühstrahl reicht bis zu sechs Meter weit und deckt drei Meter Breite ab. Einen Raum von 100 Quadratmetern sichert die Anlage damit nach Herstellerangaben binnen Sekunden.Das Gas ist unbrennbar, hinterlässt keine Rückstände und beschädigt weder Waren noch Lebensmittel. Nach zehn bis 15 Minuten Lüftung lässt sich der Raum in der Regel bereits wieder betreten. Die Anlage ist für Innenräume konzipiert, denn im Freien beeinträchtigen Wind und Wetter die Verteilung. TÜV und Fraunhofer-Institut haben das System geprüft, die Kartuschen tragen Prüfzeichen vom Bundeskriminalamt. Für die Auslösung sind zwei Varianten möglich: automatisch nach festgelegten Alarmkriterien oder manuell per App, nachdem die Leitstelle den Einbruch bestätigt hat. BioProtect empfiehlt die kontrollierte, manuelle Freigabe.Eine Reizgasanlage kann in der Regel problemlos in bestehende Sicherheitssysteme integriert werden und diese ergänzen: Die Einbruchmeldeanlage erkennt und verifiziert den Angriff, die Reizgasanlage soll ihn anschließend beenden.Reizgasanlage legal? Die HaftungsfrageReizgas ist in Deutschland nicht grundsätzlich verboten. Maßgeblich ist, wie und wozu es eingesetzt wird. Eine fest verbaute Anlage zur Objektsicherung wird daher anders eingeordnet als ein Spray oder Gerät, das man bei sich trägt. Hier zählen vor allem der Zweck, eine fachgerechte Planung und eine kontrollierte Auslösung. Die Anlage dient der Abwehr eines gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriffs auf Eigentum - nicht der Bestrafung.Eine manuelle Freigabe bietet eine zusätzliche Absicherung. BioProtect empfiehlt sie deshalb. Dabei spricht die Leitstelle den Eindringling live an und verlangt ein Codewort. So sind Mitarbeitende oder Reinigungskräfte geschützt, die vergessen haben, die Anlage unscharf zu schalten. Parallel geht beim Verantwortlichen eine Meldung aufs Smartphone ein. Er entscheidet dann per App, ob das Gas ausgelöst wird. Schilder am Objekt und die Ansprache der Leitstelle lassen dem Täter jederzeit die Möglichkeit, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen. Wer trotz Warnung weitermacht, entscheidet sich selbst dafür. Ob im Einzelfall Haftungsrisiken bestehen, hängt vom konkreten Objekt ab. Betreiber sollten das vorab mit Fachplanern, Versicherung und Rechtsberatung klären.Einsatzbereiche: von der Apotheke bis zum AgrarbetriebDas System ist branchenübergreifend für viele Unternehmen und Situationen geeignet. Apotheken lagern gefragte Substanzen, die auf dem Schwarzmarkt lukrativ sind. Juweliere und Elektronikhändler führen kompakte Ware, die sich schnell entwenden lässt. E-Bike-Shops kämpfen mit einer hohen Diebstahlquote bei Premiumrädern. Tankstellen locken mit Bargeld und sind durch lange Öffnungszeiten und häufige Alleinbesetzung besonders exponiert. Agrarbetriebe wiederum haben weitläufige Hofanlagen, mehrere Gebäude und wertvolle Maschinen, die nachts nur eingeschränkt überwacht sind. Jedes Objekt braucht dabei eine eigene Planung: BioProtect analysiert zunächst das individuelle Risiko, stimmt die Alarmkette ab und legt die Auslöseprozesse fest.Was kostet eine Reizgasanlage?Der Preis hängt unter anderem stark davon ab, ob bereits eine Einbruchmeldeanlage vorhanden ist. BioProtect arbeitet mit einem Abo-Modell und bietet zwei Wege an. Wer schon ein System hat, erhält Beratung, Installation und regelmäßige Wartung. Wer neu startet, bekommt das Komplettpaket mit Einbruchmeldeanlage, Bewegungsmeldern, Fernüberwachung rund um die Uhr durch eine VdS-anerkannte Leitstelle, Live-Täteransprache, Reizgasanlage und Wartung.Die BioProtect GmbH aus Sarstedt bietet Sicherheitstechnik für Gewerbeobjekte bundesweit und hat bereits mehr als 2.000 Anlagen installiert. Zum Portfolio gehören Einbruchmeldeanlagen, Nebelanlagen, Reizgasanlagen, Perimeterschutz und Videoüberwachung, Zugangskontrolle und Zeiterfassung. Eine kostenlose Sicherheitsberatung können Interessierte direkt anfragen.Mehr Informationen zur Reizgasanlage gibt es auf der Website: https://bio-protect-gmbh.de/reizgasanlage/.Pressekontakt:BioProtect GmbHAm Boksberg 231157 SarstedtDeutschlandUSt-IdNr.: DE263941555HRB 203875T: +49 (0) 5066 694 960F: +49 (0) 511 98 42 0 - 599@: info@bio-protect-gmbh.comwww.bio-protect-gmbh.deOriginal-Content von: BioProtect GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183858/6395937