Die D-Wave-Aktie schloss am Freitag bei 6,52 US$ und damit mitten im Supportbereich zwischen 5,90 und 6,90 US$. Eine Woche zuvor standen noch 9,56 US$ auf der Tafel, das ist ein Minus von rund -32%. Bis zur nächsten Zone zwischen 3,80 und 4,50 US$ ist es nicht mehr weit. Nach oben liegt die nächste Hürde erst zwischen 13,00 und 14,80 US$, und auch die jüngsten Quartalszahlen stoppten die Talfahrt nicht. Fängt sich der Kurs hier, oder rutscht er durch? ...

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