Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten hat die Marvell-Aktie am vergangenen Freitag schwer getroffen. Mit einem Minus von -12% ging das Papier hierzulande bei 110,74 € aus dem Handel, an der Nasdaq schloss es bei 122,28 US$. Seit dem 28. Oktober hat die Aktie damit rund 45% an Wert verloren. Am selben Tag senkte Stifel das Kursziel von 370 auf 280 US$, die Analysten bleiben aber bei ihrer Kaufempfehlung. Am 1. Dezember legt Marvell neue Quartalszahlen ...

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