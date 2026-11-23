Die Aktie von AirBoss of America könnte alsbald wieder einen deutlichen Aufschwung erfahren. Während der Markt den kanadischen Konzern vor allem als zyklischen Industriezulieferer bewertet, eröffnen steigende Verteidigungsausgaben und neue NATO-Aufträge zusätzliche Wachstumsperspektiven. AirBoss of America produziert Gummimischungen, industrielle Formteile und militärische Schutzausrüstung. Besonders interessant ist die Tochtergesellschaft AirBoss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de