Am vergangenen Freitag kollabierte die Micron-Aktie um -14% auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Zum Wochenauftakt legt sie mit einem Kursplus von +7% aber einen sehr freundlichen Start hin. Sollten Anleger beim US-Speicherchiphersteller jetzt auf ein Mega-Comeback setzen? Drei starke Belastungsfaktoren Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir uns erst mal die Gründe für den jüngsten Ausverkauf der Micron-Aktie ansehen. Es ist eine ...

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