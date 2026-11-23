Die Rheinmetall-Aktie hat die vergangene Woche am Freitag mit einem weiteren Minus von -4,4% bei 693,40 € beendet. Damit steht der Rüstungskonzern so tief wie seit Februar 2025 nicht mehr und rund 65% unter seinem Jahreshoch. Zuletzt hatte Bernstein Research sein Kursziel gesenkt, und in der neuen Woche steht am Donnerstag und Freitag der Kapitalmarkttag an. Die entscheidende Frage lautet also: Ist die Aktie nach dem Absturz nun ein Schnäppchen, ...

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