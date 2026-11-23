Die Strategy-Aktie hat binnen eines Monats fast die Hälfte ihres Werts verloren. Der MSCI-Ausschluss verschärft die Lage, während Peter Schiff vor einem Kollaps warnt. Bitcoin notiert am Montagvormittag 2,94 Prozent höher bei 61.577 US-Dollar. Am Samstag war die Kryptowährung allerdings zeitweise auf 55.149 US-Dollar gefallen. Auf Monatssicht beträgt das Minus mehr als 23 Prozent, seit Jahresbeginn sind es 30,72 Prozent. Noch härter trifft der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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