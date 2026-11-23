Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH



23.11.2026 / 12:10 CET/CEST

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: KURSZIEL DES VERKAUFEN-VOTUMS ERREICHT Empfehlung: HOLD seit: 23.11.2026 Kursziel: 39,00 Kursziel auf Sicht von: 3 Months Letzte Ratingänderung: 23.11.2026, VORHER VERKAUFEN Analyst: Stefan Heieck / René Parmantier

PRESSEMITTEILUNG / EQS NEWS|23. November 2026 Parmantier & Cie. Research zu 2G Energy: Kursziel erreicht - Q3-Zahlen verschärfen Zweifel an Jahreszielen Hochstufung auf Halten bei unverändertem Kursziel von 39,00 EUR ausschließlich bewertungsbedingt Frankfurt am Main, 23. November 2026. Parmantier & Cie. Research stuft die Aktie der 2G Energy AG von Verkaufen auf Halten hoch. Das Kursziel bleibt bei 39,00 EUR. Die Änderung folgt der Erreichung des bisherigen Verkaufen-Kursziels und stellt keine Verbesserung der fundamentalen Einschätzung dar. Die heute veröffentlichte EBIT-Marge von lediglich 1,4 % im dritten Quartal steht einer weiterhin bestätigten Jahresprognose von 9,5-10,5 % gegenüber. Für den Umsatz hält 2G an bis zu 490 Mio. EUR fest; dafür seien nach Unternehmensangaben rund 279 Mio. EUR Q4-Umsatz erforderlich. Nach PCR-Berechnungen müsste das Schlussquartal bei 490 Mio. EUR Jahresumsatz etwa 44,7-49,6 Mio. EUR EBIT und eine Marge von 16,0-17,7 % liefern. Die Berechnung verwendet die veröffentlichte Q3-Marge und die H1-Zahlen; absolute Q3- und Neunmonats-EBIT-Beträge hat 2G in der heutigen Meldung nicht separat ausgewiesen. Parmantier & Cie. Research hält die Zielerreichung ohne eine außergewöhnliche und bislang nicht ausreichend quantifizierte Q4-Beschleunigung für sehr fraglich. Die genannten Beiträge aus Rechenzentren, Demand Response und Mining erklären die strategische Richtung, ersetzen jedoch keine konkrete Liefer-, Abnahme- und Margenbrücke. Dass 2G die Ergebnismeldung mit einem neuen Großauftrag überschreibt, hält PCR angesichts dieser Gewinnanforderung für eine unzureichende Gewichtung der für Investoren entscheidenden Informationen. Der Auftragserfolg wird anerkannt; er beantwortet die Frage nach der kurzfristigen Ergebnisumsetzung nicht. Rating: Halten. Kursziel: 39,00 EUR. Das Negativszenario von 22,70 EUR bleibt bedingt und ist nicht das aktuelle Kursziel. Research-Kontakt:

René Parmantier und Stefan Heieck

research@parmantiercie.com



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_Research_2G_Energy_Q3_Results_Update_DE_2026-11-23



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