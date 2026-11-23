NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeit des iPhone Duo habe sich in Woche 11 nach Einführung erheblich gebessert, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Geholfen habe dabei vermutlich mehr Klarheit in der Zulieferung von Komponenten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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