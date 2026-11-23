London Luton Airport/Berlin (ots) -- Ab 23. November neun Tage Reise-Deals: täglich wechselnde Angebote für Winterreisen, ab Travel Tuesday zusätzlich für Sommerflüge 2027- Exklusive easyJet-Buchungsdaten aus dem Vorjahr zeigen Deutschlands Reisevorlieben: 70 Prozent aller Sale-Buchungen entfallen auf Städtetrips, davon über ein Drittel vor Weihnachten, weitere 14 Prozent auf Reisen in die Wintersonne- Black-Friday-Boom: Buchungen aus Deutschland lagen während der Aktion 47 Prozent über einer regulären Vergleichswoche, am Black Friday selbst sogar 89 Prozent höher- Kurzfristig in den Winterurlaub: Besonders gefragt waren Reisen mit nur sieben bis 21 Tagen Vorlauf sowie über die Weihnachtsferien; die meisten Buchungen erfolgten zwischen 18 und 20 Uhr- Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Flüge (am 1. Dezember erstmals auch für den Sommer 2027) sowie bis zu 400 Euro Nachlass auf Pauschalreisen bei easyJet holidays mit dem Code BLKFRIDAYWährend beim klassischen Black Friday meist Elektronik und Mode im Einkaufswagen landen, wird die Aktionswoche Ende November auch für die Reiseplanung immer wichtiger. easyJet und easyJet holidays starten deshalb bereits am 23. November einen neuntägigen Reise-Sale mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Von Spanien und Wintersonne über Städtereisen bis hin zu Weihnachtsmärkten, Nordlichtern und Ski-Zielen gibt es schon während der gesamten Woche reduzierte Angebote. Am Travel Tuesday, 1. Dezember, kommt für alle, die bereits weiter vorausplanen, der Sommer hinzu: Dann werden erstmals auch Sommerflüge 2027 in die Flugaktion aufgenommen.Wie stark die Aktionstage für die Reiseplanung genutzt werden, zeigt der Blick auf die Vorjahresdaten: Während der Black-Friday-Aktion 2025 lagen die Buchungen aus Deutschland insgesamt 47 Prozent über einer regulären Vergleichswoche. Am Black Friday selbst fiel der Anstieg mit 89 Prozent besonders deutlich aus. Gleichzeitig zeigen die Buchungsdaten, dass viele Reisende die Aktionstage für den nächsten Urlaub in unmittelbarer Nähe nutzen: Besonders gefragt waren Reisen mit nur sieben bis 21 Tagen Vorlauf sowie Reisen über die Weihnachtsferien."Unsere Daten zeigen, dass Reisende in Deutschland die Aktionstage sehr gezielt für ihre Urlaubsplanung nutzen", sagt Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet. "Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr Städtetrips und Reisen in die Wintersonne, viele davon mit nur wenigen Wochen Vorlauf. In diesem Jahr lohnt es sich deshalb, die Angebote über mehrere Tage hinweg im Blick zu behalten: Ab dem 23. November werden zunächst täglich neue Winter-Angebote enthüllt, bevor die Aktion am Travel Tuesday erstmals auch um reduzierte Sommerflüge 2027 erweitert wird."Städtetrips und Wintersonne sind die klaren FavoritenEine aktuelle Auswertung der easyJet-Buchungsdaten aus dem vergangenen Black-Friday-Zeitraum zeigt, wohin und wann Reisende aus Deutschland rund um die Aktionstage besonders häufig gebucht haben:- Städtereisen dominieren: 70 Prozent aller deutschen Buchungen entfielen auf City-Trips - im europäischen Schnitt waren es nur 47 Prozent. Mehr als jeder dritte City-Trip führte noch vor Weihnachten ins Ausland, passend zur Hochsaison der europäischen Weihnachtsmärkte.- Wintersonne statt Wintergrau: Weitere 14 Prozent der Sale-Buchungen entfielen auf Reisen in die Wintersonne. Gemeinsam mit City Breaks gehörten Sonnenziele damit zu den beliebtesten Reisearten rund um Black Friday, ein Trend, der sich auch in anderen europäischen Märkten zeigte.- Black Friday macht Lust aufs kurzfristige Kofferpacken: Besonders beliebt waren Reisen, die nur sieben bis 21 Tage nach der Buchung starteten. Auch die Weihnachtsferien standen bei Reisenden hoch im Kurs.- London führt das BER-Ranking an: Insgesamt buchten Reisende aus Berlin und Brandenburg rund um den Black Friday im Vorjahr über 25 Millionen Reisekilometer. Von Berlin aus zog es Reisende am häufigsten nach London, gefolgt von Mailand, Rom, Basel und Genf. Auch Mallorca, Neapel, Teneriffa, Madeira und Hurghada schafften es unter die zehn meistgebuchten Ziele.- Rom und Kairo (Sphinx) sind die Aufsteiger: Den stärksten Buchungszuwachs gegenüber dem üblichen Niveau verzeichneten ab BER Rom, Kairo in Ägypten, Neapel, Thessaloniki und Mailand. Damit punkteten neben klassischen Städtezielen auch Destinationen mit Aussicht auf wärmere Temperaturen.Neun Tage, zwei Phasen: Wie der Reise-Sale 2026 funktioniertDer Sale läuft vom Montag, 23. November 2026 (9:00 Uhr Ortszeit) bis zum Travel Tuesday, 1. Dezember 2026 (23:59 Uhr Ortszeit) und gilt für Reisezeiträume bis zum 26. September 2027:- Pauschalreisen (23. November bis 1. Dezember): Auf easyJet.com/holidays (https://www.easyjet.com/de/urlaub?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20832266147&gbraid=0AAAAAqkh9kPtrky57h_Kz8hF6NZc0jJXU&gclid=CjwKCAiA5Y_YBhBbEiwAK5Dl7QVAFfj_VT2-8ZMtXdZbUYiDIJhpOsPQf4aGDQOxGWUjuRRhaPcnCRoCLtwQAvD_BwE) profitieren Reisende von einer erweiterten Auswahl an reduzierten Hotel-Deals für Pauschalreisen - jeweils inklusive Flug, Hotel, 23 Kilogramm Aufgabegepäck und Transfers bei Strandurlauben. Mit dem Rabattcode BLKFRIDAY kann zusätzlich, gestaffelt nach Reisepreis, gespart werden: 50 Euro (ab 500 Euro Buchungswert), 100 Euro (ab 800 Euro), 200 Euro (ab 2.000 Euro) und 400 Euro (ab 4.000 Euro). Der Rabatt gilt für sämtliche Pauschalreisen. Kundinnen und Kunden können dabei aus über 7.000 Hotels in 98 Ferienregionen in Europa und Nordafrika wählen. Bei der Mehrheit der Hotels handelt es sich um Vier- und Fünf-Sterne-Häuser.- Flugangebote & Travel Tuesday: Vom 23. bis 26. November werden täglich neue Angebote für ausgewählte Winterreisen mit bis zu 20 Prozent Rabatt auf Flüge für Reisen zwischen Dezember 2026 und März 2027 freigeschaltet. Welche Angebote jeweils im Fokus stehen, wird täglich neu bekannt gegeben. Vom 27. bis 30. November folgt ein breiteres Winter-Angebot mit bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Winterflüge. Am Travel Tuesday, 1. Dezember, wird die Aktion erstmals um den Sommer 2027 erweitert: Dann sind zusätzlich ausgewählte Sommerflüge bis September 2027 um bis zu 20 Prozent reduziert.Buchungs-Check: Drei Tipps für die Schnäppchenjagd- Winterangebote über mehrere Tage im Blick behalten: In den ersten vier Tagen der Aktion werden täglich neue Winter-Angebote freigeschaltet. Wer flexibel bei Reiseziel oder Reisezeit ist, sollte deshalb regelmäßig vorbeischauen. Vom Black-Friday-Wochenende bis zum 30. November folgt anschließend ein breiteres Angebot für Winterflüge.- Travel Tuesday für die Sommerplanung nutzen: Wer bereits den Sommerurlaub 2027 plant, sollte den 1. Dezember im Blick behalten. Am Travel Tuesday werden erstmals auch Sommerflüge bis September 2027 Teil der Rabattaktion - und auch Pauschalreisen bei easyJet holidays sind im gesamten Aktionszeitraum für Abflüge bis zum 26. September 2027 buchbar.- Früh informieren statt auf den Abend-Rush warten: Die Buchungsdaten aus dem Vorjahr zeigen, dass besonders Reisen mit sieben bis 21 Tagen Vorlauf gefragt waren und viele Buchungen am Abend erfolgten. Wer bereits konkrete Reisedaten im Blick hat, sollte daher frühzeitig nach passenden Verbindungen schauen. Der Rabattcode BLKFRIDAY wird im Buchungsprozess auf der "Extras"-Seite eingegeben. Teilnahmebedingungen unter easyJet.com/de/black-friday (https://www.easyjet.com/de) bzw. easyJet.com/holidays (https://www.easyjet.com/de/urlaub?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20832266147&gbraid=0AAAAAqkh9kPtrky57h_Kz8hF6NZc0jJXU&gclid=CjwKCAiA5Y_YBhBbEiwAK5Dl7S2gFaGcNcfnvqiTfhJFcJ6NMIlaUfo-JOSSbWAEp1VoI5aQpSeryRoCVA4QAvD_BwE).ENDETerms & ConditionsMit dem Rabattcode BLKFRIDAY erhalten Kundinnen und Kunden vom 23.11.2026 (9:00 Uhr Ortszeit) bis zum 01.12.2026 (23:59 Uhr Ortszeit) einen gestaffelten Nachlass auf Neubuchungen von Pauschalreisen (Abflug vor dem 26.09.2027): 50 Euro Rabatt ab 500 Euro Mindestbuchungswert, 100 Euro ab 800 Euro, 200 Euro ab 2.000 Euro sowie 400 Euro ab 4.000 Euro. Der Buchungs- bzw. Rabattbetrag gilt pro Buchung auf Basis des Gesamtreisepreises; der Code muss im Buchungsprozess auf der "Extras"-Seite von easyJet.com/holidays eingegeben werden. Vollständige Teilnahmebedingungen unter easyJet.com/holidays.Über easyJetAls eine der größten Fluggesellschaften Europas bietet easyJet eine einzigartige und erfolgreiche Kombination aus dem besten Streckennetzwerk, das Europas zentrale Flughäfen miteinander verbindet, sowie einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und freundlichem Service.easyJet steuert mehr der beliebtesten europäischen Strecken an als jede andere Fluggesellschaft und beförderte 2025 über 100 Millionen Passagiere. Die Fluggesellschaft verfügt über 350 Flugzeuge auf fast 1.200 Routen zwischen 160 Flughäfen in 35 Ländern. Über 300 Millionen Europäer wohnen weniger als eine Stunde Fahrzeit von einem easyJet-Flughafen entfernt.easyJet versteht sich als verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmen, das seine Mitarbeiter mit lokalen Verträgen in acht Ländern in ganz Europa in voller Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und unter Anerkennung ihrer Gewerkschaften beschäftigt. Die Fluggesellschaft unterstützt eine Reihe lokaler Wohltätigkeitsorganisationen und unterhält außerdem eine Partnerschaft mit UNICEF, die seit ihrem Beginn im Jahr 2012 über 17 Millionen Pfund für besonders bedürftige Kinder gesammelt hat.Im Jahr 2022 hat easyJet seine "Net Zero"-Roadmap für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 veröffentlicht. Diese sieht eine Kombination aus Flottenerneuerung, betrieblicher Effizienz, Modernisierung des Luftraums, nachhaltigem Flugkraftstoff und Carbon-Capture-Technologien vor. Darüber hinaus setzt die Roadmap ein Zwischenziel zur Verbesserung der CO2-Emissionsintensität um 35 % bis 2035, was von der Science-based Targets Initiative (SBTi) bestätigt wurde. Das endgültige Ziel der Fluggesellschaft bleibt die vollständige Umstellung ihrer Flotte auf eine emissionsfreie Technologie, welche durch eine Reihe strategischer Partnerschaften unter anderem mit Airbus, Rolls-Royce und GKN Aerospace Solutions erreicht werden wird. Seit dem Jahr 2000 hat die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer bereits um ein Drittel gesenkt.Innovation liegt easyJet im Blut - seit dem Start vor fast 30 Jahren, hat easyJet den Flugverkehr revolutioniert, bis zum heutigen Tag, an dem wir führend sind im Bereich der digitalen und operativen Innovationen, um das Reisen für unsere Passagiere noch einfacher und erschwinglicher zu machen.Im Jahr 2023 wurde easyJet von TIME als eines der besten Unternehmen der Welt und von der Financial Times als "Leader in Diversity 2024" ausgezeichnet.Über easyJet holidayseasyJet holidays wurde 2019 gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Pauschalreisen mit Märkten im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, Deutschland und Frankreich.Im Jahr 2025 reisten mehr als 3,1 Millionen Kundinnen und Kunden mit easyJet holidays in den Urlaub. Über die eigene Website können Strand- und Städtereisen zu attraktiven Preisen gebucht werden - mit einer Auswahl von über 6.000 Hotels in mehr als 100 Reisezielen in ganz Europa. Die Pakete umfassen Flug und Hotel und lassen sich bereits mit einer Anzahlung von 75 Euro pro Person sichern. Außerdem sind 23 kg Freigepäck sowie Transfers bei Strandurlauben inklusive.Alle Reisen von easyJet holidays beinhalten Ultimate Flexibility (https://www.easyjet.com/de/urlaub/information/warum-bei-uns-buchen). Dazu zählen eine Rückerstattungsgarantie, flexible Umbuchungsmöglichkeiten sowie eine Bestpreisgarantie.Ein weiterer Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit: Mit der Strategie 'Holiday Better' (https://www.easyjet.com/en/holidays/sustainability) möchte easyJet holidays nachhaltigeres Reisen stärker im Mainstream verankern, die Auswirkungen des Tourismus reduzieren und Nachhaltigkeit konsequent im eigenen Geschäft verankern. In diesem Zusammenhang arbeitet das Unternehmen mit UN Tourism zusammen, um einen ESG-Rahmen für den Tourismussektor zu entwickeln und Instrumente zu schaffen, mit denen sich die Auswirkungen der Branche auf Menschen, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung messen lassen.Pressekontakt:PIABO CommunicationseasyJet@piabo.netwww.easyJet.comOriginal-Content von: easyJet holidays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183245/6395967