© Foto: aerial-drone - Adobe StockDie europäischen Erdgaspreise steigen sprunghaft an: Eine Kältewelle soll Europa heimsuchen.
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Die europäischen Erdgaspreise verzeichnen einen sprunghaften Anstieg von bis zu 8,6 Prozent auf 96,075 € pro Megawattstunde, den höchsten Tageszuwachs seit über einer Woche. Auslöser ist eine angekündigte Kältewelle in Nordwesteuropa, die voraussichtlich bis Anfang Dezember anhält. Da die Temperaturen deutlich unter dem 30-jährigen Durchschnitt liegen sollen, erwartet der Markt eine steigende Gasnachfrage, was zu drei Gewinntagen in Folge an den Gasmärkten führt.