Das Altersvorsorgedepot eröffnet neue Chancen - in der Altersvorsorge und in der Beratung. J.P. Morgan Asset Management begleitet Sie als erfahrener Produktpartner mit vielfach bewährten Lösungen und umfassender Vertriebsunterstützung. Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) beginnt 2027 eine neue Ära der privaten Altersvorsorge. Für Beraterinnen und Berater im Versicherungssegment bedeutet das: Die Anforderungen an Produktangebot, Beratung und Begleitung steigen - und bieten zugleich die Chance, sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.