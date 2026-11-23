Der Spezialversicherer Beazley hat an seinem Cyberversicherungsangebot gefeilt. So bieten nun KI-Bausteine Schutz vor neuen Risiken rund um künstliche Intelligenz. Die Erweiterungen adressieren technologische Entwicklungen wie auch regulatorische Anforderungen rund um den KI-Einsatz. Beazley hat Erweiterungen seines Cyberversicherungsangebots präsentiert. Die neuen KI-spezifischen Policenbausteine sollen mehr Klarheit über den Versicherungsschutz beim Einsatz von künstlicher Intelligenz schaffen ...

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