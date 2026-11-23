Losheim am See (ots) -Die Hauptuntersuchung (HU) feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. In dieser Zeit hat sie sich nicht nur das Vertrauen der meisten Autofahrer verdient. Sie hat auch in deren Alltag einen festen Platz. Das belegt der KÜS Trend-Tacho zum Thema.Wozu dient sie?92 % der hier Befragten sehen die HU als wichtig für die allgemeine Verkehrssicherheit an. Wem dient sie? 91 % finden sie bedeutsam für die individuelle Sicherheit. Damit ist ihre zentrale Aufgabe im Bewusstsein der Autofahrer eindeutig etabliert. Sie ist ein Instrument zugunsten der Sicherheit im Straßenverkehr. Das betrifft auch ganz konkret Menschen. Sie fühlen sich im Straßenverkehr sicherer.Worauf gründet sich die breite Akzeptanz?Wesentlich dafür ist die klare, empfängerzentrierte Vermittlung des Untersuchungsergebnisses: 75 % geben an, dass es ihnen verständlich erklärt wird. Noch klarer wird das Bild, wenn es um die Vermittlung konkret festgestellter Mängel geht: Hier finden sich nicht weniger als 90 % der befragten Personen angemessen informiert.Wie wird die HU in den Alltag der Fahrzeugbesitzer integriert?Immerhin ist sie in regelmäßigen Abständen für Fahrzeuge wie Pkw, Lkw und Motorräder vorgeschrieben. Einen Termin dafür planen 54 % der Befragten Wochen im Voraus, 35 % veranschlagen für die Planung wenige Tage. Nur 11 % wählen die Option, ihr Fahrzeug ohne Termin in einem bestimmten Zeitfenster zur HU vorzustellen. Damit werden ganz unterschiedliche Möglichkeiten ausgeschöpft, die HU zeitlich individuell passend vornehmen zu lassen.50 % der befragten Personen verlassen sich sogar nicht ausschließlich auf die eigene Planung: Sie nutzen gezielt ein Erinnerungsangebot (Recall-Service) und beugen so dem Versäumen eines HU-Termins vor.Wie wird ein HU-Termin vereinbart?Favorit ist sehr klar das Telefon: 48 % nehmen darüber Kontakt zur "HU-Anlaufstelle" auf. Das gilt für alle Altersgruppen, die in der Befragung berücksichtigt werden. Geschätzt wird auch die persönliche Terminvereinbarung vor Ort. Sie ist für 19 % Mittel der Wahl. Wie sieht es hingegen mit Online-Vereinbarungen aus? Das tun nur 25 % der befragten Personen. Eine auffallende Prioritätensetzung: Wo das Internet im digitalen Zeitalter in anderen Branchen ganz selbstverständlich als Terminkalender fungiert, bevorzugen die Kunden für HU-Termine Alternativen aus dem "analogen Zeitalter."Wie lassen sich Mängel im Vorfeld einer HU erkennen?Ein zeitnah vorgenommener Fahrzeug-Check in der Werkstatt macht es möglich. Auch das dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, und 69 % der befragten Personen nutzen diese Option - in allen Altersgruppen. Keine große Rolle spielt hier das Fahrzeugalter: Für die Vorteile eines Vorab-Checks in der Werkstatt ist es unerheblich, ob das Auto erstmals zur HU vorgeführt wird oder älter bzw. deutlich älter ist."Die Hauptuntersuchung (HU) wird im Autofahrer-Alltag positiv wahrgenommen. Das zeigt sich auch an vielen Maßnahmen, mit denen sie im Alltag geplant und vorbereitet wird. Wer am Steuer sitzt, trägt Verantwortung für sich selbst und alle anderen Personen im Straßenverkehr", erklärt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Das ist umso wichtiger, als die individuelle Mobilität - anders als in den ersten Jahren der Hauptuntersuchung - heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist."Der Trend-Tacho wird für die KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Online-Befragung von 1.000 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Juli und August 2026 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Über KÜSDie KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.800 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowierund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleistermit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolioreicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS TechnikGmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrumfür maximale Datensicherheit, die KÜS Akademie GmbH für die Aus- und Weiterbildung,die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mitExpertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungeneiner Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/6395992