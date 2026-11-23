HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. November unterzeichneten die Trung Nam Construction Investment Corp und Ansaldo Energia S.p.A. - ein italienisches Unternehmen und international führend im Bereich der Stromerzeugung - einen Vertrag über die Lieferung von zwei GT36-Gasturbinen für das Cà Ná-LNG-Kraftwerksprojekt in der Provinz Khanh Hoa.

Herr Nguyen Tam Tien (links), Generaldirektor der Trungnam Group, und Herr Stefano Gianatti (rechts), Executive Vice President Thermal New Units bei Ansaldo Energia.

Der Vertrag umfasst zwei GT36-Gasturbinenaggregate, Generatoren sowie die dazugehörigen Hilfsanlagen. Dies ist eines der wichtigsten Technologieausrüstungspakete für das Cà-Ná-LNG-Kraftwerksprojekt, das eine geplante Leistung von 1.500?MW und ein geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen von fast 2,2 Milliarden US-Dollar aufweist. Die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten wie Ansaldo Energia, der über internationales technologisches Know-how und Erfahrung verfügt, wird es Trungnam ermöglichen, Zugang zu modernster Ausrüstung zu erhalten, die den langfristigen betrieblichen Anforderungen gerecht wird und mit den Plänen des Unternehmens zur Entwicklung groß angelegter Energieprojekte im Einklang steht. Dies ist ein Schritt, um sicherzustellen, dass die Projekte von Trungnam unter Einsatz moderner, hochwertiger und zuverlässiger Technologie entwickelt werden.

Das Cà-Ná-LNG-Kraftwerk ist das erste Projekt, das im Rahmen des überarbeiteten vietnamesischen Energieentwicklungsplans VIII (PDP8) erfolgreich ein internationales Ausschreibungsverfahren durchlaufen hat. Das Kraftwerk wird dazu beitragen, den rasch steigenden Strombedarf zu decken und das Ziel des Landes, ein zweistelliges Wirtschaftswachstum zu erzielen, zu unterstützen. Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage jährlich 9 Milliarden kWh Strom für das nationale Stromnetz erzeugen.

Herr Nguyen Tam Thinh - Vorstandsvorsitzender von Trungnam - erklärte: "Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Stärken beider Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu nutzen, die von der Erkundung von Investitionsmöglichkeiten über die Projektentwicklung bis hin zur Auswahl von Technologien, der Bereitstellung technischer Unterstützung und der Erbringung von Dienstleistungen während des Betriebs reichen."

Stefano Gianatti - Executive Vice President für Projekte im Bereich neuer Stromerzeugungsturbinen bei Ansaldo Energia - erklärte: "Da Vietnam seine Stromerzeugungskapazitäten ausbaut, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, wird das System zunehmend auf zuverlässige und flexible Stromerzeugung angewiesen sein."

Die Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von Trungnam wider, proaktiv Partnerschaften mit internationalen Technologieanbietern anzustreben und aufzubauen sowie globale Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen, um Energieprojekte in Vietnam zu entwickeln.

Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Energieprojekte in nachhaltigem Maßstab hat Trungnam Versuche durchgeführt und praktische Anwendungen moderner Energielösungen wie LNG und Wasserstoff vorangetrieben, dabei fortschrittliche Technologien eingesetzt, die betriebliche Effizienz verbessert und zur nationalen Energiesicherheit beigetragen.

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Sonltha@trungnamgroup.com.vn