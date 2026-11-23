Schlechte Nachrichten für alle, die die Rezepte ihrer smarten Küchenmaschine nutzen möchten, um in der Vorweihnachtszeit Plätzchen zu backen. Für einige Bestandskund:innen wird das Abo jetzt teurer. Der Thermomix von Vorwerk ist beliebt. Das Gerät ist eine multifunktionale Küchenmaschine, die Zutaten nicht nur zerkleinert und mixt, sondern auch wiegen, erhitzen, rühren und dampfgaren kann. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Nutzer:innen durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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