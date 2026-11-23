München (ots) -Mindestens 25 Mädchen und Frauen sterben täglich in bewaffneten Konflikten. Die Zahl der Todesopfer hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Auch die Fälle konfliktbezogener sexualisierter Gewalt gegen Frauen sind sprunghaft angestiegen. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November hin. "Seit 1945 gab es nicht mehr so viele Kriege wie heute. Fast 19 Prozent aller Mädchen und Frauen leben derzeit im Umfeld eines bewaffneten Konflikts. Viele von ihnen müssen täglich um ihr Leben und ihre Gesundheit fürchten. Sie sind sexualisierter Gewalt, Folter und Zwangsheirat ausgesetzt, ebenso wie Vertreibung und Armut", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter, Vorständin bei den SOS-Kinderdörfern weltweit.Zunahme von Gewalt gegen Mädchen und Frauen in KonfliktenBeispielhaft für die verheerenden Folgen bewaffneter Konflikte für Mädchen und Frauen ist die Situation in Gaza. Zwischen Oktober 2023 und Dezember 2025 wurden dort etwa 38.000 Mädchen und Frauen bei Luftangriffen und Bodenoffensiven getötet. Mindestens 11.000 Mädchen und Frauen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie mit lebenslangen Behinderungen leben müssen.Millionen Mädchen und Frauen erhalten in bewaffneten Konflikten nicht die Unterstützung, die sie dringend benötigen. Auch weil humanitäre Hilfsmaßnahmen zunehmend eingeschränkt werden. Konfliktparteien erschweren vielerorts den Zugang für humanitäre Organisationen. Hinzu kommen massive Kürzungen internationaler Finanzhilfen. Laut UN wurden 2025 die Mittel für Programme zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen um bis zu 20 Prozent gekürzt. Infolgedessen mussten beispielsweise Hunderte Schutzräume geschlossen werden. Auch für die Verfolgung von Kriegsverbrechen an Frauen fehlen zunehmend Ressourcen.Tötungen und brutale Gewalt gegen Frauen sind unter anderem Ausdruck tief verwurzelter geschlechtsspezifischer Ungleichheit. Diese spiegelt sich auch in Friedensprozessen wider: In vier von fünf Friedensverhandlungen sind keine Frauen eingebunden. In den meisten Waffenstillstandsabkommen wird sexualisierte Gewalt als verbotene Form der Kriegsführung gar nicht erst benannt. Gleichzeitig nimmt konfliktbezogene sexualisierte Gewalt stark zu. Laut UN wurden 2025 knapp 10.000 Fälle registriert.Strikte Strafverfolgung und mehr Schutz für Frauen in Krisenregionen"Die vielen bewaffneten Konflikte haben zur Folge, dass immer mehr Kinder ihre Mütter und Geschwister verlieren und dass Mädchen ein Leben lang unter Kriegsverletzungen und Traumata leiden. Das ist nicht hinnehmbar. Wir stehen in der Pflicht, für eine konsequente Strafverfolgung der Täter und für die aktive Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen einzutreten. Zudem muss die humanitäre Hilfe so ausgestattet werden, dass Mädchen und Frauen bestmöglich geschützt werden können", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter.So helfen die SOS-KinderdörferDie SOS-Kinderdörfer treten weltweit für die Rechte und die Sicherheit von Mädchen und Frauen ein. Von Gewalt betroffenen und vertriebenen Frauen und ihren Kindern bietet die Hilfsorganisation Schutzräume, medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung. Um die selbstbestimmte Lebensführung von Frauen zu fördern, insbesondere von alleinerziehenden Müttern, erhalten sie Alphabetisierungskurse, Aus- und Fortbildungsangebote und Mikrokredite. Mädchen und Eltern werden in Workshops für Kinder- und Frauenrechte sensibilisiert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6396047