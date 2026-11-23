Münster (ots) -Ob sich bei einem schwedischen Eurojackpot-Tipper kurz vor Weihnachten noch Pläne ändern? Das ist nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot am vergangenen Freitag (20. November) mit genau zehn Millionen Euro von einem Glückspilz im nordischen Königreich getroffen worden ist. Bei der kommenden Ziehung am Dienstag (24. November) startet der Jackpot wieder mit genau dieser Summe.In Helsinki wurden am Freitagabend die Gewinnzahlen 15, 28, 29, 34, 35 sowie die Eurozahlen 5 und 9 gezogen. Und genau diese Zahlen waren nur auf einer Spielquittung in Schweden vermerkt. Für diesen Glückstipp werden nun zehn Millionen Euro ausgezahlt. Und damit könnte natürlich das ein oder andere Vorhaben ganz neu gedacht werden. Erst am 17. November (Dienstag) war die Gewinnklasse 1 in Griechenland und Norwegen getroffen worden (je rund 38,4 Millionen Euro). Zuletzt knackte ein schwedischer Spielteilnehmer am 20. Oktober (Dienstag) den zu diesem Zeitpunkt mit rund 19 Millionen Euro gefüllten Jackpot.Weitere HochgewinnerAußerdem gab es in der Ziehung vom 20. November drei Hochgewinner im zweiten Rang (fünf richtige Gewinnzahlen plus eine korrekte Eurozahl): Je 579.803,80 Euro werden nach Hessen, Norwegen und erneut Schweden überwiesen. Hinzu kommen sechs Hochgewinner der Gewinnklasse 3: Für fünf richtige Gewinnzahlen werden nun jeweils 163.491,20 Euro in Baden-Württemberg, Polen und wieder Schweden (4) auf den jeweiligen Konten gutgeschrieben.Nächste ZiehungIn der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag (24. November) warten im Jackpot wieder zehn Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6396046