Stuttgart (ots) -SWR klagt auf Herausgabe des Revisionsberichts zu Stuttgart 21Der Südwestrundfunk (SWR) klagt vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Deutsche Bahn AG auf Herausgabe des internen Revisionsberichts zum Projekt "Stuttgart 21". Der Bericht hat laut Deutsche Bahn gravierende Defizite in Planung, Steuerung und Risikomanagement des Großprojekts zutage gebracht. Bei der Präsentation zeigte sich Konzernchefin Evelyn Palla im Juli 2026 erschüttert. Der Bericht selbst blieb allerdings komplett unter Verschluss, die Bahn beruft sich u. a. auf Geschäftsgeheimnisse. Welche, neben den auf der Pressekonferenz dargelegten, weiteren Defizite im Revisionsbericht benannt werden, ist daher nach wie vor nicht bekannt.Starkes öffentliches InformationsinteresseDer SWR sieht ein starkes öffentliches Informationsinteresse daran, zu erfahren, wo bei diesem Großprojekt welche Fehler gemacht wurden. Die Kosten, die entstehen, weil die Fertigstellung des Projekts sich weitere Jahre verzögert, belasten den staatlich finanzierten Konzern sowie alle Projektpartner von "Stuttgart 21". Bahnkundinnen und -kunden müssen lange Zeit starke Beeinträchtigungen rings um den Stuttgarter Hauptbahnhof in Kauf nehmen, die ganze Region leidet praktisch und wirtschaftlich.Beantwortung entsprechender Anfragen zum Revisionsbericht pauschal abgelehntFranziska Roth, Chefredakteurin des SWR: "Die Wahrheit darf nicht im Schließfach der Deutschen Bahn liegen bleiben. Der SWR klagt, damit die Gründe für die wiederholten S21-Verschiebungen an die Öffentlichkeit kommen." Nachdem die Beantwortung entsprechender Anfragen zum Revisionsbericht von der Bahn pauschal abgelehnt wurde, hat sich der SWR entschlossen, auf der Basis des Umweltinformationsgesetzes auf Herausgabe zu klagen.Informationen zum Stand des Projekts Stuttgart 21 unter https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/s21-faq-pannen-inbetriebnehme-kosten-neu-100.htmlWeitere Informationen unter http://swr.li/revisionsbericht-s21Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6396043