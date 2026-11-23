Gestiegene Zinsen, geopolitische Unsicherheiten und eine zunehmende Risikoaversion haben die internationalen Anleihemärkte 2026 unter Druck gesetzt. Dennoch sieht Daniel Herdt, Portfoliomanager/Analyst bei Lazard Asset Management, gerade bei nordischen Hochzinsanleihen attraktive Anlagechancen Aus seiner Sicht bieten die zuletzt gestiegenen Risikoaufschläge wieder interessantere Einstiegsbedingungen, während sich die Fundamentaldaten vieler Emittenten weiterhin robust zeigen. Hinzükomme, dass ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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