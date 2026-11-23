Berlin (ots) -- 36 Prozent der Deutschen wollen den Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe bereits bis Ende November erledigt haben. Das ist der höchste Wert unter den sieben untersuchten Ländern.- Nur 11 Prozent der Deutschen werden erst in der letzten Woche vor Weihnachten oder an Heiligabend fertig, so wenige wie in keinem anderen Land. Beim Online-Shopping liegt Deutschland mit 32 Prozent ebenfalls vorn.- Im europäischen Vergleich starten die Briten am frühesten mit dem Weihnachtseinkauf: 23 Prozent beginnen bereits im September oder Oktober, in Polen sind es nur 3 Prozent. Dort warten 61 Prozent bis Dezember.Die Deutschen erledigen ihre Weihnachtseinkäufe früher als die anderen Europäer: Laut einer neuen Studie des globalen Online-Händlers für Mode und Lifestyle SHEIN wollen 36 Prozent der deutschen Verbraucher den Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe bereits bis Ende November erledigt haben, mehr als in jedem anderen der sieben untersuchten europäischen Märkte. Gleichzeitig zeigt die Studie deutliche Unterschiede beim Start in die Geschenkesaison: Fast jeder vierte Verbraucher in Großbritannien (23 Prozent) beginnt bereits im September oder Oktober mit den Weihnachtseinkäufen, in Polen sind es dagegen nur 3 Prozent.Laut SHEINs Seasonal Shopping Study unter 7.000 Verbrauchern starten die Briten am häufigsten schon im Frühherbst mit den Weihnachtseinkäufen, gefolgt von den Iren (20 Prozent) und den Deutschen (18 Prozent). Manche sind sogar noch früher dran: 4 Prozent der Briten geben zu, schon im Winterschlussverkauf im Januar mit dem Geschenkekauf zu beginnen, weitere 7 Prozent kaufen im Frühjahr oder Sommer ein.Ganz anders die Polen: Sie lassen sich am meisten Zeit. 61 Prozent beginnen erst im Dezember mit ihren Weihnachtseinkäufen, so viele wie in keinem anderen untersuchten Land.Fast die Hälfte der französischen Verbraucher (45 Prozent) startet die Weihnachtseinkäufe im November. In Deutschland und Spanien sind es jeweils 41 Prozent, in Irland und Italien jeweils 37 Prozent. In Großbritannien wiederum starten 30 Prozent der Befragten im November und in Polen 25 Prozent.Während die Deutschen früh fertig sind, lassen die Italiener sich ZeitAuch beim Abschluss der Weihnachtseinkäufe gehen die Gewohnheiten auseinander. Die Deutschen rechnen am häufigsten damit, den Großteil ihrer Einkäufe bis Ende November erledigt zu haben (36 Prozent), gefolgt von den Franzosen (34 Prozent) und den Briten (33 Prozent).Ganz anders in Italien: 55 Prozent der Verbraucher rechnen damit, den Großteil ihrer Einkäufe erst ab Mitte Dezember zu erledigen. Es folgen Spanien mit 52 Prozent und Irland mit 45 Prozent.Bei manchen zieht sich der Weihnachtseinkauf bis kurz vor die Feiertage. Fast ein Viertel der Spanier (24 Prozent) rechnet damit, erst in der letzten Woche vor Weihnachten oder sogar an Heiligabend fertig zu werden, in Italien (22 Prozent) und Irland (19 Prozent) sieht es ähnlich aus. Die Deutschen lassen es dagegen am seltensten so weit kommen: Nur 11 Prozent werden erst so kurz vor der Bescherung fertig.Online oder im Laden? Europa setzt beim Weihnachtsshopping auf beidesBeim Online-Shopping liegen die Deutschen vorn: 32 Prozent wollen den Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe online erledigen, dicht gefolgt von den Briten mit 28 Prozent. Am niedrigsten ist der Anteil in Spanien: Dort wollen nur 14 Prozent überwiegend online einkaufen.Am beliebtesten bleibt jedoch die Kombination aus Online- und stationärem Einkauf: Mehr als ein Drittel der Verbraucher in Spanien (38 Prozent), Irland (38 Prozent) und Großbritannien (37 Prozent) plant, die Weihnachtseinkäufe zu gleichen Teilen online und im Geschäft zu erledigen.Dass online so gern eingekauft wird, liegt vor allem am Komfort: Über alle sieben Märkte hinweg nennen 27 Prozent der Befragten die Zeitersparnis als einen der Hauptgründe, 26 Prozent die Bequemlichkeit und 23 Prozent bessere Preise, Rabatte oder Aktionen. Auch die Auswahl spielt eine Rolle: 18 Prozent schätzen das größere Sortiment im Netz.Vanja Prokic, Head of Communications, DACH bei SHEIN: "SHEIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Auswahl für ihr Weihnachtsshopping zu bieten, unabhängig davon, ob sie früh dran sind oder erst auf den letzten Metern Geschenke kaufen. Unsere Seasonal Shopping Study zeigt deutliche Unterschiede im Einkaufsverhalten der Europäer. Besonders auffällig ist Deutschland: Die Deutschen wollen ihre Geschenke früh und möglichst stressfrei besorgen und setzen dabei so stark aufs Online-Shopping wie kein anderes Land. Ob Menschen weit im Voraus planen oder kurzfristig nach Geschenken suchen: Komfort, Auswahl und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bleiben entscheidend, ganz gleich, was auf der Einkaufsliste steht."Hinweis für die RedaktionFür die Seasonal Shopping Study von SHEIN wurden 7.000 Verbraucher in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Irland, Spanien und Großbritannien befragt, rund 1.000 pro Markt. Die Erhebung fand vom 22. bis 30. Oktober 2026 statt.Bei einigen Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. Die Angaben zu Einkaufsgewohnheiten und zu den Gründen für den Online-Einkauf lassen sich daher nicht addieren und können in der Summe von 100 Prozent abweichen.Über SHEINSHEIN ist ein globaler Online-Einzelhändler für Mode und Lifestyle, der seinen Kunden weltweit Bekleidung der Marke SHEIN sowie Produkte aus einem globalen Netzwerk von Anbietern zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN setzt sich weiterhin dafür ein, Mode für alle zugänglich zu machen und fördert unsere branchenführende On-Demand-Produktionsmethodik für eine intelligentere, zukunftsfähige Branche. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie www.sheingroup.com (https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=7c52cdcb02ff157a095e59745e479ced&application_id=2402650&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news).Pressekontakt:Vanja ProkicHead of Communications DACHE-Mail: vanja.prokic@sheingroup.comOriginal-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132141/6396066