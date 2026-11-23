DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute bekannt gegeben, dass Nick Powell, Chief Executive Officer von Ingredients + Specialties (I+S), Ende 2026 nach mehr als 35 Jahren in der chemischen Industrie und fast zwei Jahrzehnten bei Univar Solutions in den Ruhestand treten wird. Im Rahmen des geplanten Führungswechsels wird Dr. Larry Ryan mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 als Chief Executive Officer von Ingredients + Specialties zu Univar Solutions wechseln. Die beiden Führungskräfte werden im Dezember gemeinsam daran arbeiten, einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere Interessengruppen zu gewährleisten.

"Nick hat einen außerordentlichen Beitrag für Univar Solutions geleistet", so David Jukes, Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions. "Seine Vision, seine unternehmerische Führungsstärke und sein tiefgreifendes Verständnis unserer Branche haben dazu beigetragen, Ingredients + Specialties zu dem starken, unverwechselbaren Geschäftsbereich zu machen, der er heute ist. Er hinterlässt ein bedeutendes Vermächtnis und einen Geschäftsbereich, der für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist. Ich bin zutiefst dankbar für seine Führungsstärke, seinen Rat und seine Freundschaft und wünsche Nick und seiner Familie alles Gute."

Powell kam 2009 zu Univar und hatte Führungspositionen in verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum inne. Im Jahr 2020 baute er den Geschäftsbereich Consumer and Industrial Solutions weltweit auf und leitete ihn. Dabei führte er ein differenziertes Portfolio an chemischen Produkten und Inhaltsstoffen für priorisierte Endmärkte zusammen und schuf damit die Grundlage für den heutigen Geschäftsbereich Ingredients + Specialties.

"Es war mir ein Privileg, fast zwei Jahrzehnte bei Univar Solutions zu verbringen und mit so vielen talentierten Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Lieferantenpartnern zusammenzuarbeiten", sagt Powell. "Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und blicke zuversichtlich in die Zukunft von Ingredients + Specialties. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Larry für einen reibungslosen Übergang zu sorgen."

Ryan verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen auf globaler Ebene in den Bereichen Spezialchemikalien, Hochleistungswerkstoffe und Industriemärkte. Zuletzt war er als Präsident von Nouryon tätig und verantwortlich für das weltweite Geschäft mit Spezialchemikalien des Unternehmens. Zuvor hatte Ryan leitende Führungspositionen bei Dow und DowDuPont inne und war zuvor bei Halliburton und General Electric tätig. Er hat einen Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen von der University of Massachusetts Amherst und einen Doktortitel in Chemieingenieurwesen von der University of Delaware.

"Larry vereint fundiertes wissenschaftliches und technisches Fachwissen mit umfangreicher Erfahrung in der Wirtschaft und in Führungspositionen auf globaler Ebene", so Jukes. "Er versteht, was Innovation bedeutet, wie wichtig starke Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten sind und was nötig ist, um komplexe Organisationen durch Wachstum und Wandel zu führen. Ich bin überzeugt, dass er die richtige Führungspersönlichkeit ist, um auf dem soliden Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben."

"Es ist mir eine Ehre, zu Univar Solutions zu kommen und Ingredients + Specialties zu leiten", sagt Ryan. "Nick und das Team haben ein starkes Unternehmen mit talentierten Mitarbeitenden und hervorragenden Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten aufgebaut. Ich freue mich darauf, während des Übergangs mit Nick zusammenzuarbeiten und auf dieser Grundlage aufzubauen, während wir das nächste Kapitel aufschlagen."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

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