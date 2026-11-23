Mehr als sieben Jahre nach seiner Entstehung hat ein Wissenschaftsteam das erste Bild eines Schwarzen Lochs verifiziert. Das stärkt einmal mehr Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Schwarze Löcher faszinieren die Wissenschaft schon lange. Dabei handelt es sich um Bereiche im Weltall mit so starker Gravitation, dass nichts mehr aus ihnen entkommen kann - nicht einmal Licht. Schwarze Löcher entstehen, wenn sehr viel Masse auf kleinstem Raum konzentriert ...

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