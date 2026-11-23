Berlin (ots) -Mit Blick auf die zum Jahresbeginn 2027 anstehende Erhöhung der Arzneimittelzuzahlungen fordert die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände die Politik auf, die Zuzahlungen künftig durch die Krankenkassen einziehen zu lassen. ABDA-Präsident Thomas Preis erklärt: "Bei der Abgabe der Arzneimittel müssen die Apotheken die Zuzahlungen von ihren Patientinnen und Patienten einziehen und diese Gelder an die Krankenkassen weiterleiten. Aber dieses Inkassoverfahren belastet die Apotheken zunehmend. Die Politik sollte daher schnell handeln!" Zur Erklärung: Die Apotheken gaben im Jahr 2025 rund 750 Millionen Arzneimittelpackungen an die Versicherten der GKV ab und zogen dabei Arzneimittelzuzahlungen in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro für die Krankenkassen ein. Die durchschnittliche Zuzahlung betrug 3,40 Euro pro Packung. Dieser Einzug kleiner Beträge verursacht in den Apotheken erhebliche Aufwände und Kosten, etwa durch Zusatzkosten für Zahlungsvorgänge und Bargeldmanagement, die Prüfung und Dokumentation von Zuzahlungsbefreiungen sowie gegebenenfalls Rechnungsstellungen.Preis erläutert: "Diese kleinteiligen Inkassotätigkeiten haben keinen Versorgungsnutzen und gehören nicht mehr in unsere heilberuflich geprägten Apotheken. Sie binden viel zu viel personelle und zeitliche Ressourcen unserer hochqualifizierten Apothekenteams - Zeit, die wir für die Beratung der Patientinnen und Patienten und weitere pharmazeutische Aufgaben dringend benötigen." Der ABDA-Präsident weist zudem auf ein zusätzliches, strukturelles Risiko hin, das ab 2027 noch virulenter wird: "Ausländische Versandkonzerne locken die Menschen damit an, die Zuzahlungen gänzlich zu erlassen. Zusätzlich zu den bürokratischen Lasten ist das für unsere Apotheken ein großes Ärgernis. Denn wir werden den politischen Beschluss zur Erhöhung der Zuzahlungen ab Januar in unseren Apotheken gegenüber den Patientinnen und Patienten umsetzen und erklären müssen - und das Ganze vor dem Hintergrund der unlauteren Wettbewerbstaktik der Versandkonzerne aus dem Ausland. In unserer repräsentativen Umfrage 'Apothekenklima-Index', die wir jährlich unter Apothekeninhaberinnen und -inhabern durchführen, gaben rund 94 Prozent der Befragten an, dass die vom Gesetzgeber beschlossene Zuzahlungserhöhung die Apotheken vor Ort deutlich schwächen und den Versandhandel stärken wird."Gegenüber der Politik formuliert der ABDA-Präsident: "Zuzahlungen sollen künftig nicht mehr durch die Apotheken, sondern durch die Krankenkassen eingezogen werden. Schließlich profitieren die Kassen ja auch finanziell davon. Die professionelle und heilberufliche Arzneimittelabgabe und Beratung könnten somit endlich von der Einziehung der Zuzahlung befreit werden. Die Apotheken könnten sich so noch stärker für ihren heilberuflichen Versorgungsauftrag einsetzen."Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6396086