Ein Vorteil bei manchen Ländern der Emerging Markets (früher "Entwicklungsländer" genannt) ist dieser:Wenn die Führung auf zack ist, dann wird nicht der übliche Entwicklungsweg genommen, sondern ggf. wird mal eine Stufe übersprungen.Ich kann dazu meinen Senf beisteuern aus dem Emerging Markets-Land Ruanda.Beispiel Zahlungsverkehr: Selbst im hinterletzten Dorf in der Pampa fiel mir auf, dass eine Oma, die einige selbst angebaute Früchte verkaufte, per "mobile money" (kurz "MOMO") bezahlt wurde. Also mit einer App, die Zahlungen schnell abwickelt (nur dranhalten...)Oder Beispiel Post/Medikamente.Das Straßennetz ist sehr gut - wenn asphaltiert worden ist. Dann ist das Straßennetz meinem unmaßgeblichen Eindruck zufolge sogar besser als in meiner deutschen Heimat.Aber es gibt in Ruanda noch zig Dörfer, die eben nicht ans asphaltierte Straßennetz angeschlossen sind. Das liegt auch daran, dass Ruanda nicht ohne Grund das Land der 1000 Hügel ("mille collines") genannt wird. Kann ich nur bestätigen, und die Zahl "1000" scheint mir da noch niedrig gegriffen ...

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