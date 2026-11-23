BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung weist den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zum Ausgleich der kalten Progression zurück. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befürworte den Ausgleich der kalten Progression prinzipiell. Er ergänzte aber, die Debatten darüber seien im Zuge der Haushaltsberatungen geführt worden. Diese Beratungen seien abgeschlossen.

Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform. Diese habe eine klare Zielrichtung, nämlich kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern zu entlasten.

Der Haushalt 2027 soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten./hoe/DP/nas