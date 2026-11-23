München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Markus Blume (CSU, Wissenschaftsminister Bayern)
Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Jürgen Becker (Kabarettist)
Sophia Maier (Journalistin)
Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel)
Debatte um Haushalt und Entlastungen
Darüber diskutieren der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und der Parteivorsitzende Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Verhandlungen mit Russland und die Rolle Trumps
Im Studio: der langjährige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch.
Es kommentieren: der Kabarettist Jürgen Becker, die Autorin Sophia Maier und der politische Chefkorrespondent des Tagesspiegel Daniel Friedrich Sturm.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6396125
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Markus Blume (CSU, Wissenschaftsminister Bayern)
Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Jürgen Becker (Kabarettist)
Sophia Maier (Journalistin)
Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel)
Debatte um Haushalt und Entlastungen
Darüber diskutieren der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und der Parteivorsitzende Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Verhandlungen mit Russland und die Rolle Trumps
Im Studio: der langjährige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch.
Es kommentieren: der Kabarettist Jürgen Becker, die Autorin Sophia Maier und der politische Chefkorrespondent des Tagesspiegel Daniel Friedrich Sturm.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6396125
© 2026 news aktuell