Frankfurt am Main (ots) -Experis-Studie zeigt: Zwei Drittel der CIOs wollen ihre KI-Investitionen erhöhen und zugleich Cybersecurity und digitale Souveränität weiter stärkenUnternehmen beschleunigen ihre Investitionen in künstliche Intelligenz, doch der Schritt vom Experimentieren zur unternehmensweiten Einführung bleibt eine Herausforderung. Neue Forschungsergebnisse von Experis, einem weltweit führenden Anbieter von Technologiedienstleistungen und Teil der ManpowerGroup, zeigen: 66 % der Technologie-Fachkräfte geben an, dass ihre Unternehmen die Investitionen in KI erhöhen. Gleichzeitig sagen nur 9 %, dass KI vollständig in operative Abläufe und die Unternehmensstrategie integriert ist.Die Ergebnisse, die im neuen Report "Scaling AI Securely" vorgestellt werden, bauen auf dem Experis CIO Report 2026 mit 1.930 Technologie-Führungskräften in zwölf Ländern auf. Sie verdeutlichen, dass Unternehmen zunehmend über KI-Pilotprojekte und einzelne Anwendungsfälle hinausgehen und eine sichere, unternehmensweite Implementierung vorantreiben müssen. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass die dafür notwendigen Kompetenzen und technologischen Grundlagen vorhanden sind."Wenn KI einem Team zehn Stunden pro Woche spart, ist meine erste Frage: Was erreichen wir mit diesen zehn Stunden?", sagt Sven Brumund, Head of Experis Deutschland. "Können wir mehr Kundenanfragen lösen, die Qualität verbessern oder Kosten senken? Wenn sich im Ergebnis nichts verändert, haben wir zwar Zeit gewonnen, aber eine Führungsaufgabe offengelassen. Schon beim Start eines Pilotprojekts sollte klar sein, wofür das Team die gewonnene Zeit nutzen soll und woran wir den Erfolg messen."CIOs bringen KI und Cybersecurity in Balance- KI-Ausgaben steigen weiter: 66 % der IT-Fachkräfte geben an, dass ihre Unternehmen die Investitionen in KI erhöhen.- Eine vollständige KI-Integration bleibt selten: Nur 9 % sagen, dass KI vollständig in operative Abläufe und die Unternehmensstrategie integriert ist. 19 % geben an, dass ihre Unternehmen KI bereits breiter skalieren.- Viele Unternehmen befinden sich noch in früheren Phasen: 30 % geben an, KI zu erforschen und Pilotprojekte durchzuführen. 32 % berichten von einer aktiven Integration in einzelne Unternehmensbereiche. Weitere 10 % haben noch nicht damit begonnen, eine KI-Integration zu prüfen.- Die Investitionen in Cybersecurity steigen parallel zu KI: 78 % der leitenden Technologie-Führungskräfte geben an, dass ihre Unternehmen die Investitionen in Cybersecurity erhöhen, während sie sich in einem zunehmend komplexen Technologieumfeld bewegen.- KI verändert Technologierollen: 53 % der Unternehmen integrieren KI-Kompetenzen in bestehende Rollen, 45 % verbinden technisches Fachwissen stärker mit strategischem Denken und 39 % erhöhen die Vielseitigkeit von Rollen über mehrere Aufgabenbereiche hinweg.- Neue Rollen entstehen: 31 % der Unternehmen schaffen neue Positionen, darunter Rollen wie "Automation Architects" und "Data Ethicists", um ihre Technologieorganisationen an die Anforderungen von KI anzupassen."Was im Pilotprojekt funktioniert, muss sich auch im Arbeitsalltag bewähren", sagt Sven Brumund. "Dafür brauchen Unternehmen eine verlässliche technische Basis, klare Regeln für den Umgang mit Daten und Mitarbeitende, die KI-Ergebnisse kritisch prüfen können. Führungskräfte müssen gemeinsam mit ihren Teams entscheiden, welche Aufgaben KI übernehmen kann und wo Erfahrung und Urteilskraft den größten Unterschied machen. Genau dort ist die gewonnene Zeit am besten eingesetzt."Den vollständigen Report "Scaling AI Securely" und weitere Einblicke finden Sie hier.Den CIO Report 2026 bieten wir Ihnen hier zum Download (https://campaign.experis.de/cio-outlook-report-2026?) an.Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie die Ergebnisse des Experis CIO Outlook 2026 für Ihr Unternehmen nutzen können? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch.Über ExperisExperis, ein weltweit führender Anbieter von Technology Services, bringt die Erfahrung und Expertise mit, um die Distanz zwischen Innovation und geschäftlicher Wirkung in einer digitalen Welt zu verkürzen. Experis folgt dem Grundsatz, dass nur Human Ingenuity das volle Potenzial fortschrittlicher Technologien wie KI erschließen kann. Für Kunden bietet Experis die richtige Kombination aus Talent und Technologie, um Fortschritt zu beschleunigen und messbare Ergebnisse in der Praxis zu erzielen. Für Einzelpersonen verfügt Experis über die Einblicke, Größe und Skalierung, um Tech-Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen auszubauen, ihren Wert zu steigern und die passenden Chancen zu finden. Indem Experis Talent und Technologie auf transformative Weise zusammenbringt, schafft das Unternehmen bessere Zukunftsperspektiven für alle. Experis ist Teil der Markenfamilie der ManpowerGroup, zu der auch Manpower und Talent Solutions gehören.Pressekontakt:Experis GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deWeitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.experis.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/6396124