München (ots) -
Zum ersten Adventswochenende bleibt es auf Deutschlands Autobahnen überwiegend ruhig. Der ADAC erwartet vom 27. bis 29. November nur wenig Reiseverkehr und damit eine vergleichsweise geringe Staugefahr. Rund um die Ballungszentren kann es dagegen zeitweise voller werden. Grund sind unter anderem die vielerorts geöffneten Weihnachtsmärkte, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstädte locken.
Auch die Bautätigkeit auf den Autobahnen nimmt saisonbedingt weiter ab. Dennoch gibt es bundesweit noch rund 940 Baustellen, die den Verkehr ausbremsen können. Zusätzlich können Nebel, überfrierende Nässe oder Schnee regional für Behinderungen sorgen.
Auf folgenden Autobahnen besteht in beiden Richtungen eine etwas höhere Staugefahr:
A1 Fehmarn - Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück
A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg
A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt
A4 Aachen - Köln
A5 Karlsruhe - Basel sowie Kassel - Frankfurt
A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
A7 Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte
A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München
A10 Berliner Ring
A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder)
A45 Hagen - Dortmund
A61 Mönchengladbach - Koblenz
A99 Autobahnring München
Mit zusätzlichen Behinderungen ist aufgrund mehrerer Vollsperrungen zu rechnen. Unter anderem ist die A46 Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Varresbeck und Wuppertal-Elberfeld von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Auf der A61 zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mackenstein gilt im gleichen Zeitraum eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Die A4 Richtung Köln zwischen Reichshof/Bergneustadt und Bielstein bleibt noch bis Montagmorgen, 30. November, gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, kurzfristige Änderungen sind möglich.
Auch im benachbarten Ausland ist insgesamt mit weniger Verkehr zu rechnen. Staugefährdet bleiben jedoch die klassischen Transitrouten. In Österreich betrifft dies insbesondere die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn. Auf der Brennerroute kann die Sanierung der Luegbrücke weiterhin zu Verzögerungen führen. In der Schweiz sind unter anderem die Gotthard- und San-Bernardino-Route betroffen. In Italien besteht vor allem auf der A9/A7 zwischen der Schweizer Grenze, Mailand und Genua sowie auf der A22 Brennerautobahn ein erhöhtes Staurisiko.
Bei der Einreise nach Deutschland können die Grenzkontrollen weiterhin für Wartezeiten sorgen. Besonders betroffen sind unter anderem die Übergänge Suben (A3), Walserberg (A8), Kiefersfelden (A93), Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15).
Angesichts der Jahreszeit sollten Autofahrerinnen und Autofahrer zudem auf winterliche Straßenverhältnisse vorbereitet sein. Vor allem Nebel, überfrierende Nässe und Schnee können die Fahrt erschweren. Fahrten in die Berge sollten nicht mehr ohne entsprechende Winterausrüstung angetreten werden.
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
aktuell@adac.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6396123
Zum ersten Adventswochenende bleibt es auf Deutschlands Autobahnen überwiegend ruhig. Der ADAC erwartet vom 27. bis 29. November nur wenig Reiseverkehr und damit eine vergleichsweise geringe Staugefahr. Rund um die Ballungszentren kann es dagegen zeitweise voller werden. Grund sind unter anderem die vielerorts geöffneten Weihnachtsmärkte, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstädte locken.
Auch die Bautätigkeit auf den Autobahnen nimmt saisonbedingt weiter ab. Dennoch gibt es bundesweit noch rund 940 Baustellen, die den Verkehr ausbremsen können. Zusätzlich können Nebel, überfrierende Nässe oder Schnee regional für Behinderungen sorgen.
Auf folgenden Autobahnen besteht in beiden Richtungen eine etwas höhere Staugefahr:
A1 Fehmarn - Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück
A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg
A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt
A4 Aachen - Köln
A5 Karlsruhe - Basel sowie Kassel - Frankfurt
A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
A7 Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte
A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München
A10 Berliner Ring
A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder)
A45 Hagen - Dortmund
A61 Mönchengladbach - Koblenz
A99 Autobahnring München
Mit zusätzlichen Behinderungen ist aufgrund mehrerer Vollsperrungen zu rechnen. Unter anderem ist die A46 Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Varresbeck und Wuppertal-Elberfeld von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Auf der A61 zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mackenstein gilt im gleichen Zeitraum eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Die A4 Richtung Köln zwischen Reichshof/Bergneustadt und Bielstein bleibt noch bis Montagmorgen, 30. November, gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, kurzfristige Änderungen sind möglich.
Auch im benachbarten Ausland ist insgesamt mit weniger Verkehr zu rechnen. Staugefährdet bleiben jedoch die klassischen Transitrouten. In Österreich betrifft dies insbesondere die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn. Auf der Brennerroute kann die Sanierung der Luegbrücke weiterhin zu Verzögerungen führen. In der Schweiz sind unter anderem die Gotthard- und San-Bernardino-Route betroffen. In Italien besteht vor allem auf der A9/A7 zwischen der Schweizer Grenze, Mailand und Genua sowie auf der A22 Brennerautobahn ein erhöhtes Staurisiko.
Bei der Einreise nach Deutschland können die Grenzkontrollen weiterhin für Wartezeiten sorgen. Besonders betroffen sind unter anderem die Übergänge Suben (A3), Walserberg (A8), Kiefersfelden (A93), Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15).
Angesichts der Jahreszeit sollten Autofahrerinnen und Autofahrer zudem auf winterliche Straßenverhältnisse vorbereitet sein. Vor allem Nebel, überfrierende Nässe und Schnee können die Fahrt erschweren. Fahrten in die Berge sollten nicht mehr ohne entsprechende Winterausrüstung angetreten werden.
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