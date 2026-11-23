NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe bekannt gegeben, dass die gesamte Finanzierung zur Erfüllung des Vertrags mit OpenAI gesichert sei, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreiche das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge ? ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 22:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:00 / EST





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