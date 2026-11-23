Technokraten-Club, Lobbyverein mit rotierenden Drehtüren oder Fass ohne Boden - die Debattenlage um das kommende Sieben-Jahres-Budget der EU-Kommission erinnert Beobachter des Geschehens daran, dass sich das Brüsseler EU-Quartier diese Attribute mit Fleißkärtchen verdient hat. Was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant, ist nichts weniger als die Errichtung eines supranationalen Staatsgebildes mit eigener Steuerautonomie, weitreichenden ökonomischen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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