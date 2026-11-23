Technokraten-Club, Lobbyverein mit rotierenden Drehtüren oder Fass ohne Boden - die Debattenlage um das kommende Sieben-Jahres-Budget der EU-Kommission erinnert Beobachter des Geschehens daran, dass sich das Brüsseler EU-Quartier diese Attribute mit Fleißkärtchen verdient hat. Was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant, ist nichts weniger als die Errichtung eines supranationalen Staatsgebildes mit eigener Steuerautonomie, weitreichenden ökonomischen D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.