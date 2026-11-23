WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen will das Außenministerium in Warschau den russischen Botschafter einbestellen. Bevor dies geschehe, müssten die Sicherheitsbehörden und die Armee zunächst die Untersuchungen zu den Vorfällen abschließen, sagte ein Ministeriumssprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP.

Außenminister Radoslaw Sikorski hatte bereits am Samstag angekündigt, man werde der russischen Seite die "äußerste Unzufriedenheit" der Regierung über die Verletzung des polnischen Luftraums übermitteln.

Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe gegen die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über dem EU- und Nato-Mitglied Polen eingedrungen und abgestürzt. Wie die polnische Staatsanwaltschaft nach Untersuchung der Trümmerteile bekanntgab, handelt es sich in allen Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein. /dhe/DP/nas