Baden-Baden (ots) -Nach "Ein Sommer in Sommerby" wird es weihnachtlich: am 2. Adventssonntag, dem 6.12.2026 um 15:15 Uhr im Ersten und bereits jetzt in der ARD MediathekDer Sehnsuchts-Wunsch von Martha, Mikkel und Mats geht in Erfüllung: Sie fahren kurz vor Weihnachten nach Sommerby zu Oma Inge. Doch statt der erträumten Idylle ist es nass und kalt. Ein geplantes Großbauprojekt bedroht die Gemeinde, Mikkel muss Hühnern und einem Marder gerecht werden, Mats ein Geheimnis schützen und Martha eine erste Eifersucht wegstecken. Außerdem ist fraglich, ob die Eltern es bis Heiligabend schaffen, ebenfalls nach Sommerby zu reisen. Und doch breitet sich durch den Zusammenhalt der Zauber von Weihnachten aus. "Weihnachten in Sommerby" ist die Verfilmung von Kirsten Boies Winter-Roman "Für immer Sommerby". Zu sehen am 6. Dezember 2026 um 15:15 Uhr im Ersten und bereits jetzt in der ARD Mediathek.Schietwetter statt weißer WeihnachtWeihnachten ohne Weihnachtsschmuck, wie soll da die richtige Stimmung aufkommen, fragt sich Mats (Samuel Muller), als er zusammen mit Martha (Lotta Herzog) und Mikkel (Gregory Richters) bei Oma Inge (Johanna Gastdorf) im Norden ankommt. Weihnachten in Sommerby, das hatten sich die Geschwister fast ein bisschen kitschig vorgestellt, jetzt ist es einfach nur nass und kalt und von Weihnachten keine Spur. Auch der Dachboden, ihr Rückzugsort, ist klamm und ungemütlich. Die Vorfreude kippt. Martha trifft in der "Schnasselbude", Café und Treffpunkt der Region, auf Enes (Konstantin Riesen) und weiß nicht, wie sie mit ihrem Freund aus den Sommerferien umgehen soll, Mikkel ist stolzer Hühnerstallchef und kämpft damit, der Verantwortung gerecht zu werden, und Mats will endlich selbst Verantwortung tragen und nicht mehr hören, er sei "zu klein".Zusammenhalt in SommerbyAls dann ein Sturm über der Schlei tobt und die Demo zur Rettung der bedrohten "Schnasselbude" abgesagt wird, müssen alle zusammenrücken. Im Matratzenlager bei Kerzenlicht wird ein neuer Plan ausgeheckt und dabei schleicht sich nach und nach das Weihnachtsgefühl in Oma Inges reetgedecktes Haus. Inge übt sich darin, Nähe zuzulassen, nicht nur zu ihrer Tochter, sondern auch zum Nachbarn Krischan Boysen (Rainer Bock). An Heiligabend strahlt die Freude über die erlebte Solidarität und Hilfsbereitschaft mit dem alten Weihnachtsschmuck um die Wette."Weihnachten in Sommerby""Weihnachten in Sommerby" ist nach dem Erfolg von "Ein Sommer in Sommerby" der zweite Fernsehfilm zur Bestseller-Reihe der Autorin Kirsten Boie. Regie führte Mia Spengler, das Drehbuch schrieb Catharina Junk. "Weihnachten in Sommerby" (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wurde von Wüste Medien GmbH in Szene gesetzt.Hörfassungen in ARD SoundsAm 11. Dezember erscheint in ARD Sounds die Hörfassung von "Weihnachten in Sommerby". Bereits am 4. Dezember wird die Hörfassung von "Ein Sommer in Sommerby" veröffentlicht. Gesprochen werden beide Fassungen von Schauspielerin Luise Wolfram. Lineare Ausstrahlung am 26. Dezember 2026 ("Weihnachten in Sommerby") und am 1. Januar 2027 (Ein Sommer in Sommerby"), jeweils um 7:04 Uhr in der Mikado Hörspielzeit auf NDR Kultur.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/mit-kirsten-boie-durch-den-advent-weihnachten-in-sommerbyDieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel, Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache (DGS).Film vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presse.daserste.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse) und presseportal.SWR.de (https://presseportal.swr.de/index.php)SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6396142