BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem überdimensionalen Paket-Aufsteller vor dem Brandenburger Tor hat die Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche demonstriert. Circa 200 Beschäftigte von Paketfirmen kamen zu der Veranstaltung, bei der ein Würfel mit vier Meter langen Kanten ein Paket darstellen sollte.

Mit Blick auf die anstehenden "Black Friday"-Rabattaktionen im Handel und den damit verbundenen Anstieg der Paketmengen bekräftigte die Gewerkschaft ihre Forderung nach einer gesetzlichen Obergrenze von 20 Kilo. So schwer sollte aus Sicht von Verdi ein Paket maximal sein dürfen, wenn es nur von einer Person zugestellt wird. "20 kg sind genug!" stand auf der Paket-Attrappe.

Dadurch sollen Rückenschäden von Paketboten verhindert werden. Bislang gibt es keine verbindliche Obergrenze, die meisten Paketdienste setzen auf 31,5 Kilo als Maximum. Was schwerer ist, wird entweder in zwei Sendungen geteilt oder mit zwei Personen zugestellt. Bei schweren Paketen geht es etwa um Hundefutter, Katzenstreu, Weinflaschen und Hantelscheiben sowie andere Fitnessgeräte. Circa drei Prozent der Pakete sind schwerer als 20 Kilo.

Wie Verdi die Forderung begründet



"Gerade in der Black Week wird deutlich, welchen Belastungen die Beschäftigten in der Paketbranche täglich ausgesetzt sind", sagt Verdi-Vize Andrea Kocsis. "Während die Paketmengen steigen, schleppen Zustellerinnen und Zusteller weiterhin zu schwere Pakete - mit erheblichen Folgen für ihre Gesundheit."

Verdi appelliert an die Bundesregierung, per Gesetz eine harte 20-Kilo-Obergrenze einzuführen - und zwar ohne Ausnahmen. "Die Beschäftigten haben lange genug gewartet", sagt Gewerkschafterin Kocsis. "Jede weitere Verzögerung geht zulasten ihrer Gesundheit und ist nicht zu rechtfertigen."

Marktführer DHL Group ist wie Verdi für eine verbindliche Obergrenze für alle Paketfirmen, möchte sie aber bei 23 Kilo ziehen. Die Firma schreitet jedoch nicht voran und legt selbst keine solche Grenze fest, weil sie dadurch Wettbewerbsnachteile befürchtet.

Wie der Branchenverband reagiert



Der Branchenverband BPEX, der für die DHL-Konkurrenten spricht, ist hingegen dafür, dass ein Paketbote auch künftig Pakete zustellen darf, die deutlich schwerer sind als 20 Kilo - und zwar mit einem technischen Hilfsmittel wie etwa einer Sackkarre.

"Eine pauschale, starre Gewichtsgrenze mit verpflichtender Zwei-Personen-Zustellung ohne Anerkennung dieser Hilfsmittel lehnen wir ab", sagt eine Verbandssprecherin. "Sie wäre wettbewerbsschädigend, würde zusätzlichen Personalbedarf sowie unnötige Verkehre und Emissionen verursachen und durch erhebliche Mehrkosten inflationstreibend wirken."

Die meisten schweren Pakete seien ohnehin Sendungen von Firmen an Firmen, die ebenerdig zugestellt werden. Für die wenigen Fälle, in denen schwere Pakete in obere Stockwerke ohne Aufzug oder Rampe zugestellt werden müssen, bedürfe es pragmatischer Lösungen - etwa der Zustellung bis zur ersten verschließbaren Tür oder an einen Paketshop oder Paketautomaten.

Weihnachtszeit treibt Paketmengen hoch



In der Weihnachtszeit schnellen die Paketmengen nach oben, weil die Menschen viel mehr Waren im Internet bestellen als zuvor. Der Branchenverband BPEX rechnet mit einem Tageshöchstwert von 21 Millionen Sendungen nach dem Black Friday und damit circa acht Millionen mehr als an einem durchschnittlichen Werktag im Jahr./wdw/DP/nas