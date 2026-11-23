DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf 25.000 Punkte - Techwerte führen Erholung an

DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Freitag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte bis Montagmittag weiter teilweise erholt. Unterstützung kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die deutlich um bis zu 3,6 Prozent zulegen und für den Start an der Wall Street auf eine kräftigere Erholung hindeuten. Ob die Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor abhängen, der unter anderem mit Bedenken über zu viel KI-Euphorie und zu hohe Bewertungen Auslöser der jüngsten Korrektur war. In Europa geht es für den Stoxx-Index der Technologieaktien um 2,7 Prozent nach oben. Einzelwerte wie ASML, Infineon, Siemens Energy, Aixtron oder Suss Microtec gewinnen bis zu 5,6 Prozent.

Der DAX erholt sich um 0,9 Prozent auf 25.037 Punkte, lässt also die 25.000er Marke wieder hinter sich. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent auf 5.999 Punkte nach oben. An den Anleihemärkten steigen die Renditen wieder. Marktteilnehmer werten das als ein Zeichen der Entspannung, nachdem die Renditen zuletzt deutlich gefallen waren im Zuge der Flucht aus Aktien in den sichereren Anleihehafen. Der Euro gibt derweil leicht nach auf 1,0960 Dollar, nachdem er im frühen Handel bis auf 1,10 gestiegen war.

Konjunkturseitig ist der französische Einkaufsmanager-Sammelindex noch tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich gesunken und auch schlechter ausgefallen als erwartet. Sein deutsches Pendnant stieg dagegen überraschend deutlich und signalisiert Expansion. Der EU-Index liegt unverändert bei 51,7 und damit über der neutralen 50er Marke. Er war mit einem Rückgang auf 51,5 prognostiziert worden.

Im Handel stellt man sich auf eine weiter hohe Volatilität ein. Auslöser für den jüngsten scharfen Rücksetzer, der sich auch auf andere Branchen ausweitete, waren Zinsängste, Sorgen vor geringeren KI-Investitionen und verstärkten Chip-Handelsrestriktionen im Gefolge des Spionageskandals um den ehemaligen Nvidia-CEO Jensen Huang.

Der Abverkauf am Freitag hatte nach Einschätzung von QC Partners "Kapitulationscharakter". Der Volatilitätsindex des Nasdaq-100 habe am Freitag auf seinem höchsten Schlusskurs seit der Covid-Krise im Jahr 2020 geschlossen. Gleichzeitig sei in den USA das zweithöchste Put-Handelsvolumen aller Zeiten erreicht worden. "Es gibt an der Börse keine Garantien. Und Geschichte wiederholt sich nicht. Aber in der Vergangenheit waren solche Extremwerte häufig ein Nährboden für eine anschließende Erholung", so Stratege Thomas Altmann.

Nach einem kräftigen Plus von zu Handelsbeginn fast 4 Prozent hat die Bayer-Aktie sehr schnell nach unten abgedreht und liegt 2,8 Prozent im Minus. Im Handel tut man sich mit einer Erklärung schwer angesichts durchweg positiver Kommentare von Analysten zur jüngsten Entwicklung: Ein US-Gericht billigte final den von Bayer mit großen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden.

Die gute Kursentwicklung - seit Jahresbeginn ist die Aktie mehr als 40 Prozent gestiegen - könne Grund für die Kursreaktion sein, heißt es im Handel. Möglicherweise störten sich einige Anleger auch daran, dass, wie JP Morgan anmerkt, die Zahl derjenigen Kläger, die sich an dem Vergleich nicht beteiligen nicht veröffentlicht worden sei.

ABB steigen um 1,9 Prozent. Die Schweizer haben die Übernahme von Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar angekündigt, womit sie ihr Angebot im Kühlungssegment ausweiten - ein Schritt, den RBC als strategisch sinnvoll erachtet. Die Bewertung erscheine mit dem 19-Fachen des EBITDA (und dem über 30-Fachen des EBITA) hoch, doch die von ABB angestrebten Synergien dürften diesen Multiplikator in den niedrigen zweistelligen Bereich senken, und könnten ihn auf bis zu das 10-Fache des EBITA drücken, falls das Margenniveau der Sparte Motion erreicht werde.

Nach dem Kurseinbruch am Freitag von fast 20 Prozent, erholen sich Abivax um 9,1 Prozent. Das Biotechunternehmen hat die Anschuldigungen des aktivistischen Fonds Scorpion Capital zurückgewiesen. Dessen kritischer Bericht über den Medikamenten-Kandidaten Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa hatte die Aktie abstürzen lassen. Laut Abivax enthält das Dokument von Scorpion "zahlreiche sachlich unrichtige und irreführende Behauptungen, Annahmen und Schlussfolgerungen, von denen einige auf Studien beruhen, die von Scorpion Capital selbst in Auftrag gegeben und finanziert wurden". Abivax bekräftigte seine Absicht, bis Ende des Jahres bei der US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag für Obefazimod einzureichen.

Thyssenkrupp Nucera geben um 5,6 Prozent nach. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hat enttäuschende Geschäftsergebnisse präsentiert. Das operative Ergebnis brach nach vorläufigen Zahlen auf minus 136 Millionen Euro ein, das Unternehmen hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Marktkonsens lag bei minus 90 Millionen Euro. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen.

In Zürich geben Julius Bär um 2,6 Prozent nach. Die Bank ist laut den Analysten von Keefe, Bruyette & Woods mit den Zuflüssen in den zehn Monaten bis Ende Oktober mit einer annualisierten Rate von 2 Prozent hinter den Prognosen zurückgeblieben.

=== Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.999,20 +1,0 57,25 5.941,95 3,6 Stoxx-50 5.232,57 +0,9 46,41 5.186,16 6,4 DAX 25.036,99 +0,9 234,21 24.802,78 2,2 MDAX 29.047,18 +1,1 306,87 27.039,42 -5,1 TecDAX 3.850,39 +1,0 39,42 3.091,28 6,3 SDAX 17.037,85 +1,7 279,29 13.062,07 -0,8 FTSE 10.411,56 +0,6 65,22 10.346,34 4,8 CAC 7.989,11 +0,8 61,36 7.927,75 -2,0 SMI 14.644,36 +0,5 72,22 14.572,14 10,4 ATX 6.285,08 +1,3 80,87 6.204,21 18,0 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29 EUR/USD 1,0960 -0,1 -0,0007 1,0967 1,0981 EUR/JPY 174,36 +0,3 0,5000 173,86 174,3000 EUR/CHF 0,9189 -0,2 -0,0022 0,9211 0,9215 EUR/GBP 0,8369 -0,2 -0,0014 0,8383 0,8382 USD/JPY 159,07 +0,3 0,5400 158,53 158,7200 GBP/USD 1,3093 +0,1 0,0012 1,3081 1,3098 USD/CNY 6,6643 -0,2 -0,0127 6,6770 6,6770 USD/CNH 6,6655 -0,1 -0,0082 6,6737 6,6749 AUS/USD 0,663 +0,2 0,0015 0,6615 0,6641 Bitcoin/USD 61.359,63 +0,8 489,61 60.870,02 59.231,78 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,34 -1,3 -1,07 83,41 Brent/ICE 91,5 -1,2 -1,07 92,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.617,54 +2,4 85,25 3.532,29 Silber 42,39 +2,9 1,21 41,18 Platin 1.320,25 +1,6 21,10 1.299,15 (Angaben ohne Gewähr) ===

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