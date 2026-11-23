Mainz (ots) -In Berlin fallen ständig Schüsse. 79 Schusswaffen und 3450 Stück Munition beschlagnahmte die Polizei allein in diesem Jahr. Seit gut zwei Jahren versuchen verschiedene Banden das Machtgefüge in der kriminellen Welt Berlins neu zu ordnen. Die "frontal"-Dokumentation "Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin" folgt den Spuren der Hintermänner - zu sehen ab Dienstag, 24. November 2026, 18.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und um 21.00 Uhr auf dem "frontal"-Sendeplatz im ZDF.Anhand von bisher noch nie gezeigten Videos, Fotos und Ermittlungsakten gelingt es, ein wenig Licht in das Dunkel der Schattenwelt zu bringen - einer Welt, in der es um Profite im Drogenhandel geht, um Schutzgelderpressungen oder auch einfach nur um Mord. Mit Gangs, die sich "Daltons" nennen und stolz vor der Kamera ihre Waffen präsentieren.Der selbsternannte Europa-Chef der Bande, Hüseyin Ü., spricht erstmals vor der Kamera: "Wir sind bis hierhergekommen - schlagend, zerstörend, tötend. Unser Name wurde mit Blut geschrieben und wird mit Blut ausgelöscht werden." Hüseyin Ü. berichtet auch, dass die "Daltons" die Berliner Unterweltgröße Mehmet Kaplankiran umbringen wollten. Exklusiv können die "frontal"-Autoren anhand von russischen Gerichtsakten nachzeichnen, dass "Dalton"-Boss Beratcan Gökdemir in Moskau verhaftet wurde und dass er vorzeitig aus einer Strafkolonie entlassen wurde, wegen guter Führung.Den "frontal"-Autoren Thomas Heise und Lou Matzen ist es nicht nur gelungen, mit Akteuren aus dem Milieu zu reden, sondern auch mit Ermittlern. Oberstaatsanwalt Thorsten Cloidt leitet in Berlin eine Abteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Er spricht von "Crime as a Service". Banden beauftragen demnach "andere mit Straftaten, beauftragt gegen Gewinnbeteiligung". Immer häufiger gehe es um Schutzgelderpressung. "Die haben eine irre Aggressivität und sind ja auch ganz offensichtlich im Einsatz von Schusswaffen nicht sehr zurückhaltend", sagt Staatsanwalt Cloidt. Stand heute vollstreckten die Berliner Sicherheitsbehörden in diesem Jahr 83 Haftbefehle mit OK- und Bandenbezug.KontaktNachfragen zu der Recherche an Christian Rohde, Head of Investigation "ZDF frontal", unter 0151 - 16874345 oder per E-Mail unter rohde.c@zdf.de.Bei Fragen zu "frontal" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/frontal) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "frontal-Doku "Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/mord-ohne-grenzen-bandenkrieg-in-berlin) zur Preview (nach Log-in) im ZDF-Presseportal zur Verfügung.- "frontal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/frontal-108)- "frontal"-Dokumentationen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/frontal-die-doku-100)- Presseinformationen zu "frontal" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/frontal-2)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6396168