Baunatal (ots) -Ehrenamtliche bauen mit eigener Technik ein Telefon- und Datennetz auf, wenn Handy und Internet ausfallen. Damit ihre Hilfe überall in Deutschland ankommt, fehlen Geld und Unterstützung.Was passiert, wenn großflächig Satelliten ausfallen? Deutschland hat dafür laut einer Recherche von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung keinen Krisenplan, wie die Tagesschau heute berichtete. Betroffen seien davon unter anderem Navigation, Stromnetze und Mobilfunk.Für die Frage, wie Menschen dann noch miteinander sprechen, gibt es in Deutschland bereits eine erprobte Lösung. Staatlich geprüfte Funkamateure im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC e. V.) bauen mit eigener Technik ein Netzwerk für Telefonie und Daten auf, das zum Einsatz kommen kann, wenn die normalen Netze nicht mehr funktionieren. Sie üben das seit 2023 zweimal im Jahr.Die Ehrenamtlichen bringen alles mit, was sie benötigen: Masten, Funktechnik, Telefone, Akkus und Planungswerkzeug. Werden sie gerufen, fahren sie in das betroffene Gebiet, stellen Funkverbindungen von Ort zu Ort her und schließen Telefone daran an. Wer ein solches Telefon vor sich hat, hebt ab und wählt. Das Netz benötigt weder Mobilfunk noch Internet oder Satelliten.Gedacht ist das für die öffentlichen Funktionen, die eine Kommune, eine Stadt zum Funktionieren essenziell benötigt: Wasser, Abwasser, Versorgung, Betreuung. Die in dem jeweiligen Bereich Zuständigen können sich dann wieder sicher kommunizieren, etwa wo Diesel gebraucht wird oder wie viele Menschen in einer Notunterkunft sind."Wenn Handy und Internet ausfallen, braucht es Menschen, die herausfahren und Verbindungen aufbauen. Das üben wir seit Jahren", sagt Oliver Schlag, Bundesreferent für Not- und Katastrophenfunk im DARC.Dass das funktioniert, haben die Funkamateure mehrfach gezeigt. 2023 verbanden zwölf von ihnen im thüringischen Landkreis Unstrut-Hainich in vier Stunden neun Standorte in einer Übung. 2025 bauten fünfzig Helferinnen und Helfer in der Lausitz während einer Übung ein redundantes Netz über 33 Kilometer auf. Im Oktober 2026 übten rund fünfzig Funkamateure bei Utzmemmingen in Baden-Württemberg zwölf Stunden lang einen großflächigen Stromausfall unter realistischen Bedingungen. Inzwischen sind über 200 Ehrenamtliche ausgebildet.All das leisten die Funkamateure in ihrer Freizeit. Öffentliches Geld steckt bisher nicht darin. Damit es solche Gruppen überall in Deutschland geben kann, braucht es zweierlei: Geld für Ausrüstung und einen festen Platz im Zivilschutz.Für den Zivilschutz stellt der Bund bisher Ausstattung für vier Aufgaben bereit: Brandschutz, Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren, Sanitätsdienst und Betreuung. Kommunikation im Notfall gehört nicht dazu. Die Funkamateure des DARC haben außerdem keinen Anspruch darauf, für einen Einsatz von der Arbeit freigestellt zu werden, wie ihn die Helferinnen und Helfer etwa des Technischen Hilfswerks haben. "Wir machen das freiwillig und aus Überzeugung. Damit daraus ein Angebot für ganz Deutschland wird, benötigen wir Unterstützung von Bund und Ländern", betont Schlag.Pressekontakt:Stephanie C. Heine, Tel. 0172-5346288Heiko Schimmelpfeng, Tel. 0175-3305461Lindenallee 4, 34225 Baunatal, Tel. 0561 94988-0, pressestelle@darc.deOriginal-Content von: DARC e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183978/6396166