Die VW-Tochter Audi musste jüngst für das dritte Quartal einen Rückgang des Gewinns um 87 % auf 95 Mio. € verkraften. Jetzt steht der nächste Nackenschlag an: Der Premiumhersteller rechnet für 2026 mit einem Verlust von 500 Mio. € in seinem Werk im chinesischen Changchun. Der Produktionsstandort, der in Partnerschaft mit dem staatlichen chinesischen Autohersteller FAW Group betrieben wird, weist eine geringe Auslastung auf, wie das "Handelsblatt" heute berichtete. Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info

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